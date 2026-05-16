Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs jaunās valdības izveidi nolēmis uzticēt "Apvienotā saraksta" (AS) deputātam Andrim Kulbergam.
Kulbergu AS piektdien nominēja par politiskā spēka Ministru prezidenta amata kandidātu.
Jau ziņots, kas Rinkēvičs šodien turpināja konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi.
Pirmajā sarunu raundā piektdien prezidents uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem Ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī.
Valsts prezidents pauda pārliecību, ka, neskatoties uz gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, ir iespējams izveidot lemtspējīgu valdību ar atbalstu Saeimā. Rinkēvičs pauda uzskatu, ka, neskatoties uz politisko nenoteiktību un nestabilitāti, nākamajam Ministru kabinetam valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana joprojām ir svarīgākais uzdevums.
Valsts prezidents uzsvēra, ka jaunajam Ministru kabinetam būs jāspēj nodrošināt arī drošu un caurspīdīgu Saeimas vēlēšanu norisi, kas ir demokrātiskas, tiesiskas valsts pamats. Viņaprāt, jaunajai valdībai būs jārod risinājums vairākiem problēmjautājumiem, piemēram, pretgaisa un civilās aizsardzības ieviešanai, kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai, demogrāfijas stiprināšanai un satiksmes jomas kapitālsabiedrību pārvaldībai.
Tāpat ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju un pirms tam no amata atbrīvoja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS).
Iepriekš "Progresīvie" aicināja prezidentu uzsākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, uzskatot, ka valdība ir zaudējusi rīcībspēju. Konflikti koalīcijā saasinājās pēc premjeres lēmuma pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Iniciatīvu jaunas valdības veidošanai uzņēmās Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un "Apvienotais saraksts" (AS), apsverot arī citu partneru iesaisti, tostarp JV.
