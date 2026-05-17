Latvijas hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš pēc pasaules čempionāta pirmās spēles pret mājiniekiem šveiciešiem atzina, ka pretinieks bijis labāks, bet Latvijas izlase spēlē spēja noturēties, pateicoties milzīgai pašatdevei un raksturam.
Jau ziņots, ka 2026. gada pasaules čempionāta pirmajā spēlē Latvijas izlase ar 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) piekāpās Šveices izlasei, kas izcīnīja otro panākumu divos mačos.
"Spēlētāju pašatdeve un raksturs ļāva mums noturēties spēlē," pēc zaudējuma sacīja Vītoliņš. "Protams, mēs redzējām, ka šveicieši dominēja, bet mēs cīnījāmies."
Valstsvienības galvenais treneris arī norādīja, ka pie rezultāta 1:1 bija laba iespēja izvirzīties vadībā un tādas iespējas vajadzētu izmantot. "Mēs lielās spēles esam uzvarējuši tikai tad, kad realizējām savus momentus. Ja būtu iemetuši mazākumā, kur mums bija iespēja, tā būtu bijusi auksta duša Šveicei," piebilda treneris. "Tas pagrieztu spēli pretējā virzienā. Bet malači par to, ka cīnījās līdz beigām. Arī divus vārtus vairākumā guvām, lai arī vienos bija aizmugure."
Treneris atzīmēja, ka bijuši vairāki debitanti, kuru kopējo sniegumu viņš var novērtēt pozitīvi, bet tādi spēlētāji kā Vilmanis, kam šis ir pirmais čempionāts, īsti pie debitantiem nebūtu jāpieskaita.
"Viņš spēlēja Olimpiādē, spēlēja NHL, viņš ir mūsu līderis un vilcējspēks,"
par Vilmani izteicās valstsvienības stūrmanis. "Citiem debitantiem tik viegli neklājās, bet tāda mums ir tā komanda un mums ar viņiem vajag iet uz priekšu."
Jau svētdien Latvijas izlase turnīrā aizvadīs otro maču, un pretiniekos būs Vācijas izlase, kas turnīru uzsāka ar zaudējumu 1:3 Somijai.
"Domāju, ka atšķirību hokejā nebūs," nākamos pretiniekus raksturoja Vītoliņš. "Viņi spēlē tikpat agresīvi [kā Šveice], viņiem ir arī NHL spēlētāji un sava kvalitāte viņiem, protams, ir."
Galvenais treneris arī atklāja, ka svētdien no rīta uz halli komanda plāno ierasties pilnā sastāva, bet par to, vai visi piedalīsies pilnvērtīgā treniņā, tiks lemts uz vietas. "Vairāki spēlētāji uz ledus bija ļoti daudz, daži mazāk, bet tas ir tikai čempionāta sākums un es domāju, ka daudzi no rīta gribēs iet uz ledus."
Spēle ar Vācijas valstsvienību sāksies plkst. 21.20, bet turpinājumā Latvijas izlase 19. maijā plkst. 17.20 tiksies ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu. Tad 21. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
A grupā Cīrihē līderi ar sešiem punktiem divās spēlēs ir somi un šveicieši, Austrijai ir trīs punkti vienā mačā, bet bez punktiem ir pa vienai spēlei aizvadījušās Latvijas, ASV, Vācijas, Lielbritānijas un Ungārijas izlases.
B grupā Fribūrā pirmo pozīciju ar sešiem punktiem divās spēlēs ieņem Kanāda, kurai ar četriem punktiem seko Čehija. Slovākijas izlase izcīnījusi trīs punktus vienā mačā, divi punkti ir Slovēnijai, bet bez punktiem pēc pirmā dueļa ir Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas un Itālijas izlases.
89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.
