ZZS saredz iespēju izveidot jaunu valdību vēl pirms Saeimas vēlēšanām

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pašreizējā politiskajā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību, neraugoties uz to, ka līdz Saeimas vēlēšanām ir atlikuši tikai nepilni pieci mēneši, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Viņš uzsvēra, ka pašreizējai Evikas Siliņas (JV) vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu, īpaši Saeimā. Droši vien būtu vērtīgi skaidri definēt jaunu darāmo darbu sarakstu, nosakot, kas no iesāktā ir operatīvi jāvirza uz priekšu, pauda Rokpelnis.
Pēc viņa teiktā, nevar apgalvot, ka valdībai, kuru tagad izveidotu, būtu jāstrādā tikai piecus mēnešus, jo pēc Saeimas vēlēšanām jauna Ministru kabineta izveide nereti mēdz ieilgt.
Turklāt pastāv iespēja, ka gadījumā, ja tagad izdosies izveidot jaunu valdību, tā varēs būt par kodolu arī nākamajai valdībai pēc Saeimas vēlēšanām.
Līdz ar to visi būtu ieguvēji no jaunas valdības,
uzskata ZZS Saeimas frakcijas vadītājs.
Vaicāts par iespējām ZZS uzņemties valdības veidošanu, Rokpelnis atbildēja, ka tieši šodien pusdienlaikā politiskais spēks jau iepriekš ieplānotā pasākumā nominēs savu Ministru prezidenta amata kandidātu 15. Saeimas vēlēšanām, taču viņš vēl neatklāja, vai tas būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis vai kāds cits.
Politiķis atzina, ka, "ja tik tālu nonāk", ZZS būtu gatava uzņemties valdības veidošanu, tomēr viņš aicināja pagaidām nepārsteigties ar secinājumiem, bet koncentrēties uz konstruktīvu risinājumu rašanu.
Lūgts precizēt, vai nav tā, ka ZZS īsti negrib vadīt valdību, pat ja tai piedāvātu šo iespēju, Rokpelnis atbildēja, ka, ja to piedāvātu un būtu iespējams nokomplektēt šai valdībai Saeimas vairākuma atbalstu, tad politiskais spēks no atbildības nevairītos.
Vaicāts, vai ZZS atbalstītu Siliņas valdības demisiju, ja uzticības balsojums notiktu jau šodien, Rokpelnis atbildēja, ka ceturtdienas rītā notiek ZZS Saeimas frakcijas sēde, kurā tiek detalizēti pārrunāti šie jautājumi, tomēr pirmšķietami