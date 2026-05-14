Pirms nepilniem diviem gadiem augustā Jūrmalā piedzīvotās vētras un plūdu postījumu novēršana pašvaldībai prasījusi apmēram 11 miljonus eiro.

Vienlaikus gūta atziņa priekšdienām – lielāki ieguldījumi esošās infrastruktūras sakārtošanā un ikdienas uzturēšanā var mazināt zaudējumu apmēru līdzīgās situācijās nākotnē – "Latvijas Avīzi" informēja Jūrmalas valstspilsētas domē. Tādēļ jau otro gadu Jūrmalas pašvaldība palielina finansējumu infrastruktūras, tostarp meliorācijas sistēmu, uzturēšanai, kā arī iesaistījusies Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" pasākuma "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" projektā.

Projekta ietvaros šobrīd norisinoties piegādātāju apspriede iepirkumā "Būvprojekta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām, meliorācijas sistēmas pārbūves Asaru un Vaivaru apkaimēs izstrāde un autoruzraudzība". Savukārt no sava budžeta meliorācijas infrastruktūras uzturēšanas darbiem un investīcijām šogad plānoti darbi 1,47 miljonu eiro apmērā, kas esot par 888,6 tūkstošiem eiro vairāk nekā pērn.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
nedēļas abonements

Nedēļas abonements

Fokusā tas, kas tevi interesē! Vai tie ir konkrēti autori, tēmas vai sadaļas – izvēlies pats! 10 raksti pēc savas izvēles tikai 50 centi!

0.50 € / 10 raksti 1 nedēļā
Abonē