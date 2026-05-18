Ceturtdien, 21. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba kolekcijas monētu "Līgavas vainags". Monētā attēlots Vizuļu vainags, un to rotā seši caurspīdīgi kristāli.
Tradicionālajā kultūrā kāzas ir pārejas rituāls. Tā centrā ir meitas ienākšana sievas kārtā, tai zaudējot līdzšinējā meitas statusa simbolu — vainagu. Kāzu rituālā līgava ar īpašo galvasrotu tiek izcelta un sargāta. Kāzās līgava šķērso robežu starp divām pasaulēm, pārejot no zināmās, sakārtotās, drošās pasaules telpas citā, jaunā un svešā, simboliski mirstot un atdzimstot jaunā statusā.
Vizuļu vainagus 19. gadsimtā lietoja Dienvidkurzemē.
Atļauties šāda vainaga iegādi ikviens nevarēja — tā bija dārga manta. Tāpēc, kad bija nepieciešams, to varēja aizņemties. Ar vienu šādu galvasrotu varēja tikt laulātas arī vairākas līgavas.
Vizuļu vainagiem dotais nosaukums precīzi raksturo vainaga virspuses īpatnējo dekorējumu. Pie krāšņā vainaga pamatnes, kuras virsma noklāta ar rakstainu sudrabota brokāta lenti, tika iestiprināti metāla stiepļu kūlīši. Uz tiem balstās vainaga virspuses rotājuma mākonis — dažādu formu metāla stiepļu vijumi, papildināti ar krāsainām stikla pērlītēm, metāla folijas ziediņiem un plānām gluda metāla ripiņām jeb vizuļiem, radot šķietami haotiska mākoņa formu. Pie katras gaisa vēsmas un vainaga valkātājas kustības ripiņas sakustas un nemitīgi trīsuļo un, metāla plāksnītēm saskaroties, rada tikko sadzirdamu skaņu. Vainags, kas rotā līgavas galvu, zvīguļo un vizuļo, gaismai atmirdzot ar plānu sudraba kārtiņu pārklātajās metāla virsmu skaldnēs.
Iespaidīgo līgavas vainagu monētā attēlojusi māksliniece Dace Lielā, kura tajā pārnesusi šķietami netveramo. Vizuļu vainaga krāšņumu akcentē seši caurspīdīgi kristāli.
Monētas plastiskā veidojuma autore ir māksliniece Ligita Franckeviča.
Sudraba kolekcijas monētas iegāde būs iespējama tīmekļvietnē "e-monetas.lv" no 21. maija plkst. 12.00. Monētas cena būs 120 eiro, iegādes limits vienai personai — trīs monētas. Monētas tirāža ir 3000 eksemplāri. Monēta kalta Lietuvas kaltuvē Lietuvos monetu kalykla.
Monētas nominālvērtība būs pieci eiro. Tās svars — 22 grami, diametrs — 35 milimetri, bet kalšanai izmantots 999. proves sudrabs. Monētas aversā attēlots vizuļu vainags ar sešiem iestrādātiem caurspīdīgiem kristāliem, savukārt reversā centrā izvietots tautasdziesmas teksts, kā arī gadskaitlis "2026" un uzraksts "5 EURO". Uz monētas jostas iegravēti uzraksti "LATVIJAS BANKA" un "LATVIJAS REPUBLIKA".
