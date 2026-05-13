Nedēļas nogalē, 16. maijā un 17. maijā, "Rimi Rīgas maratona" laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no piektdienas, 15. maija, vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku.
Sestdien satiksme tiks apturēta tikai uz laiku "DPD jūdzes" trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim, savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien, 17. maijā.
Svētdien dažādos laikos satiksme tiks ierobežota vai slēgta gan uz tiltiem pār Daugavu, gan pilsētas centrā un apkaimēs, ielas operatīvi atverot tūlīt pēc tam, kad posmu būs pabeiguši pēdējie skrējēji un būs notikuši uzkopšanas darbi.
Ar detalizētiem trases posmu slēgšanas un atvēršanas laikiem, kā arī trases šķērsošanas punktiem iedzīvotāji un autobraucēji var iepazīties "Rimi Rīgas maratona" satiksmes ierobežojumu kartē.
Lai ērti pārvietotos pilsētā, autobraucēji var izmantot lietotni "Waze", kurā tiks precīzi atspoguļoti plānotie ierobežojumi un ielu atvēršanas brīži.
