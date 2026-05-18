Evikas Siliņas vadītā valdība kā vienu no prioritārajiem uzdevumiem izvirzīja birokrātijas mazināšanu.
Tas tika iekļauts arī valdības deklarācijā. Valsts kancelejai tika noteikts uzdevums koordinēt darbu, lai rosinātu izmaiņas, kas palīdzētu no lieka administratīvā sloga atbrīvot dažādas nozares un izravētu lieko likumos un noteikumos.
"Latvijas Avīze" par šo tematu raksta plašāku publikāciju, un vēlamies noskaidrot arī lasītāju viedokli, tāpēc aicinām nobalsot par savu atbildes variantu.
Vai pēdējā gada laikā esat izjutis birokrātijas samazināšanos Latvijā?
