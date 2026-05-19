Aprīļa nogalē valdība sarūpēja labu ziņu tiem, kas prāto par automašīnas nomaiņu un kā nākamo ir izvēlējušies elektroauto vai hibrīdu. Ir apstiprināta jauna atbalsta programma, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu elektromobiļu, ārēji lādējamu hibrīdauto, kā arī ūdeņraža automobiļu iegādei. Atbalsta apmēri atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa veida un tā, vai iedzīvotājs var lepoties ar Goda ģimenes statusu. Kopumā atbalsta programmā pieejami 40 miljoni eiro, un var prognozēt salīdzinoši lielu interesi par elektroauto iegādi, ko sekmēs arī konkurences saasināšanās šo auto piedāvājumā, informē konkursa "Latvijas e-Auto" rīkotāji.
Atbalsta programmu paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beidzas minētie 40 miljoni eiro, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim. Atbalsta apmērs jaunu un lietotu auto iegādei būs no 3 000 līdz pat 9 000 eiro — atkarībā no transportlīdzekļa veida un tā, vai pircēja ģimenē ir vismaz trīs bērni (Goda ģimenes apliecības turētājam, kuram ir vairāk nekā trīs bērni, pieejams papildu atbalsts — par katru nākamo bērnu 1000 eiro).
Veicina pāreju uz videi draudzīgāku transportu
Transporta sektors ir viens no galvenajiem siltumnīcas gāzu emisiju avotiem Eiropā, un šo problēmu var risināt, pakāpeniski pārejot uz videi draudzīgākiem transporta veidiem. Latvijā situāciju īpaši kritisku padara mūsu videi nedraudzīgais un novecojušais autoparks — vidējais reģistrēto un tehniskā kārtībā esošo vieglo auto vecums ir 15,2 gadi, un 66% no tiem ir darbināmi ar dīzeļdegvielu, liecina CSDD dati.
Valsts atbalsts pēdējos gados ir kalpojis kā būtisks atbalsts iedzīvotājiem nomainīt savu transportlīdzekli pret jaunāku un zaļāku, ko apliecina arī reģistrēto elektroauto un hibrīdu skaits: ja pirms pieciem gadiem bija pāris tūkstoši šādu auto (0,3% no autoparka), 2026. gada aprīlī tie jau ir 2,8% no autoparka jeb vairāk nekā 22 tūkstoši automašīnu, no kuriem divas trešdaļas ir tieši elektroauto.
SEB līzinga pārvaldes jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs Matīss Janevičs-Dambis stāsta, ka "SEB bankas 2025. gada rudenī veiktais pētījums apliecina, ka tieši finansiālais atbalsts iegādei ir viens no galvenajiem faktoriem, kas iedzīvotājus mudina izvēlēties elektroauto.
Šis faktors ir tikpat būtisks kā zemākas lietošanas izmaksas un atbalsts lietošanas laikā (stāvvietu atlaides, nodokļu atvieglojumi). Ir būtiski, ka valsts nospraustais mērķis veikt transporta sektora dekarbonizāciju saglabājas — atbalsta programmas atjaunošana apliecina šo stratēģisko virzienu."
Ar valsts atbalsta palīdzību varētu tikt iegādāti aptuveni 10 tūkstoši auto
Var prognozēt, ka interese par elektroauto vai hibrīda iegādi pieaugs un finansējums kopumā varētu būt pietiekams aptuveni 10 000 automašīnu iegādei. Pirmās atbalsta programmas 30 miljonu eiro finansējums vairākās kārtās bija pietiekams aptuveni 3,5 gadiem, un kopš programmas sākuma 2022. gadā to izmantoja 6467 cilvēki.
"Svarīgi piebilst, ka, mainoties atbalsta intensitātei, pēdējos mēnešos aktivitāte būtiski pieauga, un, kad pircēji steidzās iegādāties auto pirms atbalsta beigām, pieejamā finansējuma izlietojums pārsniedza pat 2,5 miljonus eiro mēnesī," norāda M. Janevičs-Dambis, prognozējot, ka "šādam "skrējiena" efektam nevajadzētu būt, jo jaunajā programmā visi 40 miljoni eiro ir piešķirti uzreiz. Bet finansējuma apguves tempu vairāk noteiks kopējā iedzīvotāju gatavība iegādāties elektroauto vai uzlādējumus hibrīdus, kas pēdējo gadu laikā ir augusi. Pieredze rāda, ka
laikā, kad atbalsts tika pārtraukts, strauji samazinājās pieprasījums pēc elektroauto,
un aktivitāte tirgū lielākoties tika uzturēta tikai ar pārdevēju organizētām pārdošanas kampaņām. Visticamāk, daļa potenciālo pircēju nogaidīja, pieņemot, ka valsts atbalsts tiks atjaunots."
Atbalsta programmas process paliek nemainīgs un tiek organizēts caur auto dīleriem. Tas atbalsta saņemšanu nodrošina vienkāršu un ērtu. Lai arī ir veiktas nelielas korekcijas atbalsta apjomos, tās kopējo programmas pievilcību būtiski nemazina. Kā pozitīvu faktoru jāpiemin palielinātais atbalsta apjoms Goda ģimenēm.
Tirgu veicina arī cenas un konkurences faktori
Ņemot vērā, ka elektroauto un ārēji uzlādējamu hibrīdu skaits Latvijā pieaug, kā arī veidojas noturīgs lietoto automašīnu piedāvājums, var sākt izdarīt secinājumus par pircēju izvēli un pieprasījuma tendencēm.
Aplūkojot populārākos elektroauto zīmolus, redzama līdzība ar iekšdedzes dzinēju tirgu — iecienītākie joprojām ir "Volkswagen", "Audi" un "Škoda" automobiļi, bet lietoto auto segmentā jāpiemin arī "Tesla". Lietoto elektroauto segmentā pircēji biežāk izvēlas importētus premium klases modeļus, bet jauno auto tirgū — vidējās un budžeta klases auto. Tas atspoguļojas vidējās automašīnu cenās. "Ja 2024. gadā vidējā privātpersonas SEB līzingā iegādātā elektroauto cena bija ap 45 000 eiro, tad 2025. gadā tā jau saruka līdz aptuveni 36 000 eiro. No vienas puses tas liecina par pircēju pragmatismu un izvēli par labu vidējās un budžeta klases auto, bet no otras puses ietekmi atstājusi arī Ķīnas autoražotāju ienākšana tirgū," situāciju raksturo M. Janevičs-Dambis.
Runājot par jaunajiem Ķīnas elektroauto zīmoliem, tie galvenokārt piesaista ar konkurētspējīgu cenu, tāpēc pircēji arvien biežāk ir gatavi tos izmēģināt. Būtiska loma ir autorizētā izplatītāja uzticamībai un garantijas servisa pieejamībai. Bez šiem faktoriem jaunam zīmolam ienākt tirgū ir grūti. Jāņem vērā arī tas, ka daudzi Ķīnas auto Latvijas tirgū ienāca laikā, kad valsts atbalsts elektroauto iegādei beidzās, tāpēc tie ieguva popularitāti juridisko personu segmentā. Savukārt privātpersonu interesi par šiem zīmoliem pilnvērtīgi varēs novērtēt līdz ar jaunās atbalsta programmas darbību.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu