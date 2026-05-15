Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati par periodu no 2020. līdz 2024. gadam liecina, ka Latvijā gadā noslīkst vidēji 115 cilvēku, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā. Lielākā daļa jeb 77% noslīkušo ir vīrieši., informē apdrošinātāju sabiedrība "ERGO".
Statistika iezīmē vēl kādu satraucošu tendenci — 66% no noslīkušajiem bijuši alkohola reibumā. Apdrošināšanas sabiedrības "ERGO" pieredze rāda, ka negadījumi notiek ne tikai lielās ūdenskrātuvēs — jūrā, upēs un ezeros —, bet arī piemājas dīķos, tādēļ piesardzība jāievēro katrā ūdenstilpē.
Alkohols un peldes — bīstama kombinācija
"Ik gadu redzam, ka cilvēki joprojām nenovērtē riskus, kas saistīti ar atpūtu pie ūdens. Diemžēl liela daļa traģisko nelaimes gadījumu notiek alkohola reibumā, kad tiek pārvērtētas spējas un pieņemti neracionāli lēmumi — peldēšana tālu no krasta, lēkšana uz galvas nepārbaudītās vietās, straumes ignorēšana, došanās ūdenī vienatnē.
Alkohols bieži ir klātesošs ļoti smagos negadījumos — esam saņēmuši nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus, kad pēc noslīkšanas upēs vai ezeros bojāgājušo asinīs konstatētas no 1 līdz pat 3,7 promilēm etilspirta. Visneapdomīgākie šajā ziņā ir vīrieši — arī SPKC dati liecina, ka 82% alkohola reibumā noslīkušo pēdējos gados bijuši vīrieši," stāsta ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Sanita Rubene.
ERGO pārstāve atgādina, ka nelaimes gadījumu un dzīvības apdrošināšana sniedz finansiālu atbalstu smagu traumu vai traģisku seku gadījumā, taču ir svarīgi ņemt vērā, ka apdrošināšanas aizsardzība ir ierobežota, ja nelaime notiek alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Drosmes demonstrēšana ūdenī
44% no visiem noslīkšanas gadījumiem gadā notiek trijos vasaras mēnešos — no jūnija līdz augustam, liecina SPKC apkopotā informācija. Vasaras sezonā regulāri tiek saņemti arī atlīdzību pieteikumi par traumām, kas gūtas, lecot ūdenī uz galvas un nenovērtējot ūdenstilpes drošību. Nereti šādas traumas beidzas ar smagām un paliekošām sekām.
"Viena no riskantākajām un izplatītākajām situācijām ir lēkšana ūdenī nepazīstamās vietās. Cilvēki nezina, kāds ir ūdens dziļums, dzelmē esošie akmeņi vai citi šķēršļi un, demonstrējot citiem savu drosmi, gūst galvas traumas, lūzumus un pat mugurkaula bojājumus," uzsver S. Rubene.
Tāpat vasarā regulāri tiek pieteiktas grieztas brūces pēdās pēc uzkāpšanas uz stikliem, asiem gliemežvākiem vai citiem priekšmetiem ūdenī — tās raksturīgas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
"Par drošību peldoties īpaši jāatceras arī ceļojumu laikā, kad ejam peldēties neiepazītās vietās. Diemžēl ERGO klientu praksē ir bijuši gan noslīkšanas gadījumi, piemēram, cilvēkam vienatnē ejot peldēties Turcijas pludmalē. Tāpat ceļojumos tūristus ļoti bieži savaino medūzas, jūras eži un citi ūdens iemītnieki, tādēļ jābūt piesardzīgiem un eksotiskās peldvietās jāvalkā ūdens apavi, ūdens priekus baudot atbildīgi," atgādina ERGO pārstāve.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu