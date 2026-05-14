Ministru prezidentei Evikai Siliņi (JV) atkāpjoties, pašreizējā valdība turpinās pildīt pienākumus līdz jauna Ministru kabineta apstiprināšanai Saeimā.
Kā nosaka Ministru kabineta iekārtas likums, ja atkāpjas premjers, tad viss Ministru kabinets uzskatāms par atkāpušos. Premjers par savu un līdz ar to visa Ministru kabineta atkāpšanos nekavējoties paziņo ministriem, kā arī iesniedz attiecīgu rakstveida paziņojumu Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam.
Likums arī nosaka, ka Ministru kabineta locekļi pēc valdības atkāpšanās turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteikusi uzticību jaunam Ministru kabinetam, ja Saeima nav lēmusi citādi un par Ministru kabineta locekļiem iecēlusi personas, kurām uzdota šo amatu pagaidu pildīšana.
Kā ziņots, ceturtdien Siliņa paziņoja par atkāpšanos. Viņas valdību Saeima apstiprināja 2023. gada 15. septembrī ar 53 deputātu balsīm.
Viņas valdības laikā mainījušies vairāki ministri.
Pirmās izmaiņas ministru sastāvā notika 2024. gada aprīlī, kad no ārlietu ministra amata atkāpās kādreizējais premjers Krišjānis Kariņš. Viņa vietu ieņēma diplomāte Baiba Braže.
2024. gada jūnijā Saeima apstiprināja "Progresīvo" kultūras ministri Agnesi Lāci pēc tam, kad iepriekšējā ministre Agnese Logina atkāpās.
Pagājušā gada 21. februārī Siliņa no amata atsauca satiksmes ministru Kasparu Briškenu (P), izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu (JV) un labklājības ministru Uldi Auguli (ZZS). Viņi ministru pienākumus beidza pildīt 26. februārī. Viņu vietā vēlāk stājās Atis Švinka (P), Dace Melbārde (JV) un Reinis Uzulnieks (ZZS).
Pēdējā ministru nomaiņa Siliņas valdībā notika pēc aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām, kad no amata saistībā ar problēmām šo vēlēšanu norisē atkāpās viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV). Viņas vietā stājās cits JV ministrs — Raimonds Čudars.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu