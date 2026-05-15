Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, informē Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsvēra NBS.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS arī pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Kā vēstīts, saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā.
Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas iebrukumā Ukrainā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas — maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.
