Latviešu māksliniece un ilustratore Elīna Brasliņa saņēmusi Nami konkursa balvu par ilustrācijām bilžu grāmatai "Uzzīmēsim stāstu?", informēja izdevniecībā "Liels un mazs", kas ir grāmatas izdevēja.
Kā norāda izdevniecībā, Nami konkurss ir nozīmīgs starptautisks bērnu grāmatu ilustrāciju konkurss pasaulē, kas reizi divos gados norisinās Dienvidkorejā Nami salas Starptautiskajā bērnu grāmatu festivālā.
Konkursā ilustratori no dažādām valstīm iesniedz savus darbus, ļaujot atklāt daudzveidīgas mākslinieciskās pieejas un jaunas balsis bērnu grāmatu ilustrācijā. Izvēlētie un apbalvotie darbi tiek izstādīti un starptautiski popularizēti, veidojot nozīmīgu platformu ilustratoriem, izdevējiem un lasītājiem no visas pasaules.
Balvas konkursā tiek pasniegtas četrās kategorijās: "Grand Prix", "Golden Island", "Green Island" un "Purple Island". "Green Island" balvu šogad saņēmuši pieci ilustratori no visas pasaules, tostarp Brasliņa. Nākamos divus gadus mākslinieces ilustrācijas būs skatāmas izstādē Nami salā.
Nami konkursa balvas pasniegšana norisinājās 14. maijā Nami salā Dienvidkorejā. Pasākumā klātienē piedalījās Brasliņa, kuru ar šo sasniegumu sveica Latvijas vēstnieks Korejā Jānis Bērziņš.
Kā norāda izdevniecībā, "Uzzīmēsim stāstu?" ir grāmata pašiem mazākajiem lasītājiem - "ceļojums iztēlē, kur katrs zīmējums var kļūt par pasaku un katrs stāsts par piedzīvojumu". Vienlaikus tā ir arī asprātīgām detaļām bagāta un sirsnīga refleksija par radošu cilvēku, kura dzīvē ienāk bērns.
Grāmata piedzīvojusi divus tulkojumus un pieejama lasītājiem arī Taivānā un Lietuvā, savukārt drīzumā to angļu valodā izdos izdevniecība "Tate".
2025. gadā "Uzzīmēsim stāstu?" saņēma nacionālā grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" balvu kategorijā "Skaistākā grāmata bērniem un jauniešiem". Ar šīs grāmatas ilustrācijām Brasliņa tika izraudzīta dalībai arī 58. Starptautiskajā ilustratoru izstādē Boloņā, kur 3520 ilustratoru konkurencē tika atlasīti 78 mākslinieki no visas pasaules.
