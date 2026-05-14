Grupas "Tautumeitas" līdere Asnate Rancāne sarunā ar žurnālu "Ieva" atklājusi, ka iemācījusies sadzīvot ar multiplo sklerozi, kas viņai tika diagnosticēta pirms dažiem gadiem, un sapratusi, cik svarīgi ir pieņemt dzīvi un koncentrēties uz būtisko.
Savu diagnozi Rancāne pirmoreiz publiski atklāja 2023. gadā. Viņa norāda, ka pēc tam saņēmusi daudz ziņu no cilvēkiem ar līdzīgu pieredzi, kas licis saprast — atklātība bijusi pareizs lēmums un viņas stāsts var palīdzēt arī citiem.
Mūziķe uzsver, ka diagnoze viņu nedefinē un apkārtējo attieksme pret viņu tādēļ nav mainījusies. Vienlaikus viņa atzīst, ka dažkārt pati sev atgādina nepieciešamību piebremzēt ikdienas ritmā.
"Es ar šo diagnozi varēju piedalīties Eirovīzijā un varēju ceļot uz Āfriku! Slimība mani neattur, tieši otrādi — tā ir papildu apziņa par dzīves vērtībām,"
saka Asnate.
Rancāne arī norāda, ka cilvēkiem ar multiplo sklerozi sākotnējais periods bieži ir psiholoģiski vissmagākais, jo to pavada neziņa un satraukums par nākotni.
Viņa atzīst, ka slimība kļuvusi par motivāciju vairāk rūpēties par sevi un savām vajadzībām, lai gan tas ne vienmēr izdodas viegli.
