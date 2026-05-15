Partijām nevienojoties, pastāv iespējas, ka tiek veidota mazākuma valdība, piektdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sarunā ar žurnālistiem sprieda "Apvienotā saraksta" (AS) deputāts Edvards Smiltēns.
Reizē viņš norādīja, ka joprojām ir iespējas vienoties un izveidot plašāku koalīciju. Smiltēns atzina, ka partijas "strādās brīvdienās", lai saprastu citu kolēģu pozīcijas un viedokļus.
Politiķis pauda, ka attiecībā uz partneru izvēli koalīcijas izveidei patlaban nevajadzētu "vilkt sarkanās līnijas", bet tā vietā mēģināt atrast "zaļās līnijas".
AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars norādīja, ka AS premjera amata kandidāts ir Andris Kulbergs, bet politiskais spēks pieļauj arī darbību citos sadarbības modeļos. Tavars norādīja, ka šobrīd svarīgākais ir darāmo darbu saraksts. Kulbergs piebilda, ka no AS puses šie darbi jau esot definēti.
Tavars vērtēja, ka Kulbergs esot pieredzējis politiķis, savukārt Kulbergs apliecināja gatavību jau šobrīd vadīt valdību.
Kā vēstīts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, AS par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Kulbergu.
Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par turpmāko rīcību valdības krīzes apstākļos.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju un pirms tam no amata atbrīvoja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS).
Iepriekš "Progresīvie" aicināja prezidentu uzsākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, uzskatot, ka valdība ir zaudējusi rīcībspēju. Konflikti koalīcijā saasinājās pēc premjeres lēmuma pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Pašlaik iniciatīvu jaunas valdības veidošanai uzņēmušās NA, Zaļo un zemnieku savienība un "Apvienotais saraksts", apsverot arī citu partneru iesaisti, tostarp "Jauno vienotību".
