Trešdien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs, vietām līs stipri, Krievijas pierobežā iespējams pērkona negaiss.

Sinoptiķi prognozē, ka Kurzemē būs maz nokrišņu — valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem. Pelēkiem mākoņiem sedzot debesis, gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos uzkavēsies siltums līdz +16 grādiem.

Rīgā gaidāma apmākusies un lietaina diena, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +11 grādus.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens visā valstī ir 996-998 hektopaskāli jūras līmenī.

