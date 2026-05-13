Trešdien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs, vietām līs stipri, Krievijas pierobežā iespējams pērkona negaiss.
Sinoptiķi prognozē, ka Kurzemē būs maz nokrišņu — valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem. Pelēkiem mākoņiem sedzot debesis, gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos uzkavēsies siltums līdz +16 grādiem.
Rīgā gaidāma apmākusies un lietaina diena, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +11 grādus.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens visā valstī ir 996-998 hektopaskāli jūras līmenī.
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu