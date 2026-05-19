Otrdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +11..+14 grādiem Kurzemē līdz +20..+24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumu daļā, prognozē sinoptiķi.
Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos būs saulaināks laiks. Vietām nedaudz līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem.
Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem.
Laikapstākļus nosaka neliels ciklons. Atmosfēras spiediens 1009-1012 hektopaskāli jūras līmenī.
