Jo plašāka koalīcija veidos līdz vēlēšanām strādājošo valdību, jo labāk — šādu pārliecību pirmdien intervijā TV3 pauda premjera amatam nominētais "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Andris Kulbergs.
Politiķis sprieda, ka par darbu valdībā pastāv iespējas vienoties pieciem politiskajiem spēkiem — visām Saeimas frakcijām, izņemot "Latvija pirmajā vietā".
Noliekam malā ideoloģiskos un strīdīgos jautājumus, tos risināsim nākamajā Saeimas sasaukumā, bet tagad vienojamies par dažiem primāri izdarāmajiem darbiem, kas jāpaveic līdz vēlēšanām, mudināja Kulbergs. Viņš arī solīja no savas un AS puses nolikt malā jebkurus līdzšinējos politiskos aizvainojumus starp partijām, lai koncentrētos uz darbu.
Kulbergs ir pārliecināts —
ja citas partijas liks valsti pirmajā vietā, tad par valdību izdosies vienoties.
AS politiķis solīja personīgi uzņemties atbildību par "Rail Baltica" un "airBaltic" jautājumiem. Viņaprāt, kopumā ir jāpārskata Satiksmes ministrijas atbildības, jo tur ir tik daudz problemātisku jautājumu, ka tos grūti atrisināt vienam, bet tā vietā, piemēram, varētu būt īpašo uzdevumu ministrs, kas strādātu tikai ar "Rail Baltica" jomu.
AS Kulberga veidotajā valdībā noteikti pretendējot uz Finanšu ministrijas vadīšanu, jo neatliekami esot jāsakārto valsts finanses, jāpārskata budžets gan šim, gan nākamajam gadam.
Savukārt ministriju optimizācija līdz vēlēšanām neesot paveicama.
Kulbergs LTV "Rīta panorāmā" piebilda, ka cer šodien un rīt sarunās ar citām partijām, tostarp ar "Progresīvajiem", pēc būtības vienoties par kopīgu darbu, lai nedēļas otrajā pusē jau dalītu konkrētus pienākumus, kurš par ko atbildēs, bet pagaidām par amatu dalīšanu viņš sīkāk runāt nevēlējās.
Taujāts, kur valsts pārvaldē taupīt, Kulbergs kā piemēru minēja iespējas limitēt izšķērdīgus gada izskaņas tēriņus nesaprātīgos iepirkumos.
Savukārt veselība vai izglītība neesot tās jomas, kur taupīt.
Valdības darbu viņš vēlētos dalīt divās sēdēs, kur viena būtu veltīta svarīgākajiem budžeta jautājumiem, bet otra — vairāk tehniskām lietām, kuras, viņaprāt, valdība vispār varētu neskatīt, tomēr likums attiecīgus pienākumus uzliek.
Man patīk temps, esmu pieradis strādāt krīzēs, apņēmību strādāt pauda Kulbergs, apgalvojot, ka nebaidās uzņemties atbildību, un uzsverot, ka ir jāpieņem arī nepatīkami lēmumi.
"Jaunās vienotības" (JV) politiķe Inese Lībiņa-Egnere TV3 savukārt izteicās, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar premjera nomināciju un "ceļavārdiem" viņam izdarījis labu izvēli. JV piekrītot idejai par iespējami plašu koalīciju, kādu arī JV pati savulaik mēģinājusi izveidot pēc iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, bet tolaik Nacionālā apvienība un AS nepiekrita strādāt kopā ar "Progresīvajiem".
Lībiņa-Egnere atzīmēja, ka no AS puses saruna ar JV par kopīga darba iespējām vēl nav notikusi, bet partija gaidot iespēju iesaistīties koalīcijas veidošanā, jo esot valstiski atbildīga partija.
JV sākotnēji esot gatava runāt par svarīgākajiem darāmajiem darbiem — valsts drošību, ES daudzgadu budžeta sarunām —, bet "krēslu prasības" pašlaik neizvirzot, pauda Lībiņa-Egnere, kura pašlaik nebija gatava atklāt arī JV premjera amata kandidātu nākamajām Saeimas vēlēšanām.
Maija sākumā krita Evikas Siliņas (JV) valdība un Valsts prezidents jaunas valdības veidošanu ir uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām dodot nedaudz vairāk kā nedēļu laika.
