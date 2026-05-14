E-izdevumi Grāmatas Abonēt
KNAB pārstāvji ceturtdien viesojušies arī uzņēmumā "Pata"

2026. gada 14. maijs, 14:28
SIA "Pata". Ilustratīvs attēls.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Arī kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumā SIA "Pata" šodien viesojušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji, apliecināja "Pata" valdes loceklis Jānis Mierkalns.

Viņš norādīja, ka tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji nav pauduši iebildumus pret uzņēmuma darbību, un uzņēmums turpina darbu ierastajā režīmā.

Mierkalns klāstīja, ka, ņemot vērā publiskajā telpā "ilgstoši izplatīto dezinformāciju" un dažādās interpretācijas, kā arī politisko ažiotāžu, uzņēmums izprot tiesībsargājošo iestāžu pienākumu izvērtēt visus faktiskos apstākļus.

Uzņēmums sniedz nepieciešamo informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, lai visi apstākļi iespējami ātri tiktu objektīvi noskaidroti, piebilda Mierkalns.

Respektējot izmeklēšanas procesu, plašākus komentārus "Pata" patlaban nesniedz.

Jau ziņots, ka likumsargi šodien tā dēvētās koprūpnieku lietas ietvaros uz procesuālo darbību veikšanas laiku aizturēja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) un bijušo Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu.

Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.

Prokuratūra paziņojusi, ka kriminālprocesā veiktas procesuālās darbības, tostarp, kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīvesvietā un darba vietā.

Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

Izmeklētāji izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Krauze gan noliedza, ka būtu ticis aizturēts, jo pats esot iesniedzis iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, un visas procesuālās darbības esot saistītas ar ministra iesniegumu.

Jau ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura ceturtdien paziņoja par demisiju, vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no amata, jo nevarot "tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem". Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi Kronbergu.

Valsts kontrole trešdien bija plānojusi iepazīstināt ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārraudzības efektivitātes lietderības revīzijas rezultātiem, taču ZM iesniegtās sūdzības dēļ to neizdarīja. Bija plānots, ka Valsts kontroles rīkotajā preses konferencē piedalītos arī ģenerālprokurors Armīns Meisters.

Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas lietderība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu.

Pērn 20. novembrī Ģenerālprokuratūrā tika sākta prokurora pārbaude par to, vai, lemjot par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, valsts amatpersonas ir rīkojušās atbilstoši likuma prasībām. Pārbaudē konstatēta iespēja, ka notikuši noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā saistībā ar prettiesisku atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, veicot cenu korekciju LVM ilgtermiņa līgumos, informēja prokuratūrā. Līdz ar to Ģenerālprokuratūrā sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma nodaļā "Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā".

Vienlaikus ar kriminālprocesa sākšanu prokurora pārbaude nav pabeigta, un tā Ģenerālprokuratūrā tiek turpināta, tostarp sadarbībā ar Valsts kontroli.

Iepriekš Dienesta pārbaudes komisija secināja, ka 2023. gada nogalē

valdības palīdzību saņēmušo kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis 2023. gadā nebija sistemātiski vai strukturāli nestabils.

Ziņojumā tika minēti vairāki fakti, kas lika šaubīties par piešķirtā atbalsta pamatotību.

Savukārt Krauze apgalvoja, ka ZM veiktajā dienesta pārbaudē nav konstatēts, ka valstij būtu nodarīti zaudējumi, sniedzot atbalstu kokrūpniekiem 2023. gadā.

"Pata" 2024. gadā strādāja ar 235,697 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,1% vairāk nekā gadu iepriekš, un kompānija cieta zaudējumus 4,397 miljonu eiro apmērā pretēji peļņai gadu iepriekš. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.

Kompānija reģistrēta 1999. gadā, un tās pamatkapitāls ir 16,135 miljoni eiro. "Pata" vienīgais īpašnieks ir Uldis Mierkalns.

