KNAB pārstāvji ceturtdien viesojušies arī uzņēmumā "Pata"

Arī kokmateriālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumā SIA "Pata" šodien viesojušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji, apliecināja "Pata" valdes loceklis Jānis Mierkalns.
Viņš norādīja, ka tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji nav pauduši iebildumus pret uzņēmuma darbību, un uzņēmums turpina darbu ierastajā režīmā.
Mierkalns klāstīja, ka, ņemot vērā publiskajā telpā "ilgstoši izplatīto dezinformāciju" un dažādās interpretācijas, kā arī politisko ažiotāžu, uzņēmums izprot tiesībsargājošo iestāžu pienākumu izvērtēt visus faktiskos apstākļus.
Uzņēmums sniedz nepieciešamo informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, lai visi apstākļi iespējami ātri tiktu objektīvi noskaidroti, piebilda Mierkalns.
Respektējot izmeklēšanas procesu, plašākus komentārus "Pata" patlaban nesniedz.
Jau ziņots, ka likumsargi šodien tā dēvētās koprūpnieku lietas ietvaros uz procesuālo darbību veikšanas laiku aizturēja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS) un bijušo Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāru, tagadējo Valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu.
Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.
Prokuratūra paziņojusi, ka kriminālprocesā veiktas procesuālās darbības, tostarp, kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīvesvietā un darba vietā.
Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).
Izmeklētāji izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Krauze gan noliedza, ka būtu ticis aizturēts, jo pats esot iesniedzis iesniegumu Ģenerālprokuratūrā, un visas procesuālās darbības esot saistītas ar ministra iesniegumu.