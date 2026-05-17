Sestdien, 17. maijā, Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls, kurā 1. vietu ieguva Bulgārijas pārstāve DARA ar dziesmu "Bangaranga".
Bulgārija žūrijas un skatītāju kopvērtējumā ieguva 516 punktus.
Savukārt otrajā vietā ierindojās Izraēlas pārstāvis Noams Betans ar 343 punktiem.
Izraēlas piedalīšanās šajā konkursā ir pamudinājusi piecas valstis — Īriju, Islandi, Nīderlandi, Slovēniju un un Spāniju — tajā nepiedalīties. Īrija, Slovēnija un Spānija pat atteicās pārraidīt šo konkursu televīzijā.
Trešo vietu šī gada Eirovīzijas finālā ieņēma Rumānija iegūstot 296 punktus.
Pirmo piecinieku noslēdza Austrālija ar 287 un Itālija ar 281 punktu. Bukmeikeru favorīte Somija dziesmu konkursa finālu noslēdza sestajā pozīcijā.
Pēdējo vietu iegūstot vienu punktu ieguva Apvienotā Karaliste.
Šonedēļ Eirovīzijā piedalās pavisam 35 valstis — mazākais skaits kopš dalības paplašināšanas 2004. gadā.
Eirovīzija šogad norisinās Austrijas galvaspilsētā Vīnē. Konkursu rīko Austrija pēc tam, kad pagājušajā gadā uzvaru izcīnīja austriešu mūziķis "JJ" ar dziesmu "Wasted Love".
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
