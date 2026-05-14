Bijušais Saeimas deputāts Aldis Gobzems, kurš pēc vārda maiņas sevi dēvē par Arigo Toro, paziņojis par atgriešanos Latvijas politikā un dalību gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Savā video uzrunā Toro kritizējis pašreizējo politisko situāciju Latvijā, paužot pārliecību, ka valstī tuvākajā laikā iespējams diezgan liels haoss un turpināsies tehniskas valdības darbs bez būtiskiem lēmumiem.
Viņš arī paudis viedokli, ka opozīcijas politiķi nespēs pierādīt savu spēju izglābt valsti, savukārt pats uzskata, ka Latvijā ilgstoši nav bijis politiķa, kurš nebaidītos pieņemt sarežģītus lēmumus.
Bijušais politiķis pēdējos gados lielākoties dzīvojis ārpus Latvijas, tostarp Spānijā, taču sociālajos tīklos turpinājis aktīvi komentēt Latvijas politiku.
Gobzems tika ievēlēts 13. Saeimā no partijas "KPV LV", vēlāk no tās aizgāja un izveidoja savu politisko spēku. Plašāku uzmanību viņš ieguva arī Covid-19 pandēmijas laikā ar asu valdības kritiku un dalību protestos.
