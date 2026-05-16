Britu popzvaigzne Dua Lipa iesniegusi prasību tiesā pret tehnoloģiju uzņēmumu "Samsung", pieprasot vismaz 15 miljonu ASV dolāru kompensāciju par viņas attēla iespējamu neatļautu izmantošanu televizoru reklāmas kampaņā, vēsta ārvalstu mediji.
Prasība pagājušajā nedēļā iesniegta ASV Kalifornijas Centrālā apgabala federālajā tiesā. Dziedātāja apgalvo, ka "Samsung" bez viņas piekrišanas izmantojis fotogrāfiju ar viņas seju uz televizoru kastēm un citos reklāmas materiālos, tādējādi radot iespaidu, ka māksliniece atbalsta uzņēmuma produkciju.
Tiesas dokumentos norādīts, ka attiecīgā fotogrāfija uzņemta 2024. gadā aizkulisēs pirms Dua Lipas uzstāšanās festivālā "Austin City Limits". Dziedātājas pārstāvji uzsver, ka visas tiesības uz attēlu pieder viņai.
Prasībā teikts, ka fotogrāfija izmantota plaša mēroga reklāmas kampaņā, kas skārusi ievērojamu daļu ASV tirgū pārdoto televizoru. Dua Lipa norāda, ka par attēla izmantošanu uzzinājusi 2025. gada jūnijā un pēc tam pieprasījusi uzņēmumam nekavējoties pārtraukt šādu rīcību, taču kompānija esot atteikusies to darīt.
"Mākslinieces seja tika izmantota plaša mēroga patēriņa preču reklāmas kampaņā bez viņas ziņas, piekrišanas vai jebkādas iespējas ietekmēt šo procesu," teikts prasības pieteikumā.
Dziedātāja apsūdz "Samsung" autortiesību pārkāpšanā, viņas tēla neatļautā izmantošanā un maldinoša priekšstata radīšanā par iespējamu sadarbību ar zīmolu. Tiesas dokumentos arī norādīts, ka uzņēmums, iespējams, guvis komerciālu labumu no šķietama Dua Lipas atbalsta.
Kā pierādījumi prasībai pievienoti komentāri sociālajos medijos, kuros cilvēki rakstījuši, ka televizoru izvēlējušies iegādāties tieši dziedātājas attēla dēļ.
Prasībā uzsvērts, ka Dua Lipa ir ļoti izvēlīga attiecībā uz reklāmas sadarbībām un iepriekš sadarbojusies ar tādiem zīmoliem kā "Apple", "Porsche", "Versace" un "Nespresso".
Dziedātāja tiesā pieprasa ne tikai finansiālu kompensāciju, bet arī aizliegumu turpmāk izmantot viņas attēlu reklāmas nolūkos.
