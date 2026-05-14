2020. gadā, kad pasauli pārņēma pandēmija un satikšanās teātrī vairs nebija iespējama, Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova nolēma izveidot Liepājas Radio teātri, kurā radīt latviešu autoru iestudējumus profesionālu aktieru izpildījumā.
Šogad piecos turpinājumos tapusi radio izrāde "Kur tas vējš ir aprakts un no kuras puses pūš tas suns?", kam par pamatu ņemts Virdžīnijas Lejiņas romāns "Reizēm. Vienmēr. Nekad", kas klausāms Latvijas Radio 1 ēterā līdz 16. maijam plkst. 22.05, bet pēc tam visas sērijas būs iespējams noklausīties radio arhīvā.
Radio izrādē galvenās lomas ierunājušas aktrises Aina Karele un Inese Kučinska. Kā saka Liepājas Radio teātra izveidotāja un režisore K. Tatarinova: "Meklējām literāro materiālu, domājot par šīm abām lieliskajām aktrisēm, kuras piedalījušās jau vairākos radio iestudējumos, un nonācām pie Virdžīnijas Lejiņas darba. Veidojot dramatizējumu raidlugai, nosaukumā izmantojām romānā apspēlēto slaveno Marģera Zariņa frāzi "Kur tas vējš ir aprakts un no kuras puses pūš tas suns?". Laikam jau tāpēc, ka tas ir ne tikai ironiski trāpīgs (un smalkas ironijas Virdžīnijas valodā netrūkst), bet arī parāda, ka raidluga nav burtisks romāna pārstāsts. Šo romānu piecās daļās izstāstīt, izspēlēt nav iespējams, tas ir daudz plašāks un notikumiem raibāks. Dramatizējumā ir tās stāsta līnijas, kas mani visvairāk emocionāli aizkustināja, tas, bez kā šo divu dažādo paaudžu sieviešu stāstu nevaru izstāstīt. Pārējais lai paliek tiem, kas savās rokās paņems grāmatu, kuru patiešām aicinu izlasīt."
Lomas šajā iestudējumā ierunājuši gan Liepājas teātra aktieri – Anda Albuže, Kaspars Kārkliņš, Madara Kalna, Kārlis Artejevs, Laura Jeruma, Valts Skuja, Armands Kaušelis –, gan aktieri no citiem teātriem – Gints Grāvelis, Egons Dombrovskis, režisore Paula Pļavniece un pat teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis. Šis gads ir īpašs, jo līdzās esošajiem aktieriem pievienojušies arī pensionētie mākslinieki – Ināra un Aivars Kalnarāji, Dace Lūķe, Vija un Juris Āboliņi, Marita Lūriņa-Stelmakere, atveidojot pansionāta iedzīvotājus un piešķirot radio ierakstam īpašu smeķi.
Latvijas Radio arhīvā pieejami arī iepriekšējos gados veidotie darbi, ieskaitot Noras Ikstenas darbus "Jaunavas mācība", "Besa", RTU Liepājas akadēmijas programmas "Rakstniecības studijas" absolventu stāsti – Zanes Eniņas "Māras zīmes", Roberta Džeriņa "Tas nav mans suns", Elīnas Lūses "Sencis6", Igora Šelegovska "Pēdējā reize" u.c., ko ikviens interesents var noklausīties sev vēlamā laikā.
