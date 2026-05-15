Gadījumā, ja "Progresīvie" netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks piecus mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem teica Saeimas frakcijas "Progresīvie" vadītājs Andris Šuvajevs.
Šuvajevs uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tā sauktais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju.
Šuvajevs apgalvoja, ka kokrūpnieku skandāls iepriekš ticis piesegts, taču jaunajā valdībā tas nedrīkst atkārtoties. Viņaprāt, ir jānodrošina, lai tiesībsargājošās iestādes veiktu rūpīgu un neatkarīgu izmeklēšanu, un šis jautājums nedrīkst tikt nolikts malā.
Politiķis kritizēja bijušā zemkopības ministra Armanda Krauzes (ZZS) rīcību,
norādot, ka viņš iepriekš ticis aicināts rīkoties, taču no viņa puses nekas neesot darīts. Tāpat Šuvajevs uzskata, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir piesegusi gan kokrūpnieku skandālu, gan Valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu.
Viņš pauda, ka tās personas, kas ir politiski piesegušas šo jautājumu, nedrīkst strādāt nākamajā valdībā un koalīcijā. Vaicāts, kuras ir šīs personas, viņš pauda, ka tas ir Krauze un Siliņa.
Viņš piebilda, ka līdz šim "Progresīvie" nereti uztverti kā "kašķīgs partneris", tomēr partija neatsakās no saviem principiem. Vērtējot iespējamās koalīcijas konfigurācijas, Šuvajevs uzsvēra, ka svarīgākais ir vienošanās par steidzamajiem darbiem, vienlaikus norādot, ka ir neizprotami, kāpēc atsevišķi politiskie spēki runā par nākotnes sadarbību, ignorējot sākto kriminālprocesu kokrūpnieku skandālā.
Šuvajevs nepiekrīt uzskatam, ka opozīcijas partijām nav ietekmes, uzsverot, ka arī opozīcijā iespējams īstenot nozīmīgu politisko ietekmi.
"Progresīvie" esot gatavi šādam darbam.
Runājot par valdības prioritātēm, "Progresīvo" frakcijas vadītājs kā galvenos uzdevumus minēja valsts drošību, investīciju piesaisti, spēcīgu sodu sistēmu un cilvēku tiesību aizsardzību. Tāpat būtiski esot stiprināt vēlēšanu sistēmas drošību, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos nākamajai valdībai.
Atsevišķi Šuvajevs izcēla arī dzīves dārdzības jautājumu, uzsverot, ka valsts pienākums ir pasargāt iedzīvotājus no strauja cenu kāpuma.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par turpmāko rīcību valdības krīzes apstākļos.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, plkst. 9 notika tikšanās ar "Progresīvo" frakciju, bet vēlāk sekos sarunas ar pārējām Saeimas frakcijām.
Jau ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ceturtdien paziņoja par demisiju un pirms tam no amata atbrīvoja zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS).
Iepriekš "Progresīvie" aicināja prezidentu uzsākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, uzskatot, ka valdība ir zaudējusi rīcībspēju. Konflikti koalīcijā saasinājās pēc premjeres lēmuma pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Pašlaik iniciatīvu jaunas valdības veidošanai uzņēmušās Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un "Apvienotais saraksts", apsverot arī citu partneru iesaisti, tostarp "Jauno vienotību".
