Grieķijas dienesti aizvadītās nedēļas beigās ar kontrolētu sprādzienu Jonijas jūrā iznīcināja nezināmas piederības jūras dronu (attēlā), kuru pagājušajā ceturtdienā kādā grotā Lefkadas salā valsts rietumu piekrastē uzgāja zvejnieki.
Apskatot tuvāk, konstatēts, ka objektā atrodas simt kilogrami sprāgstvielas. Ticamākā ir versija, ka tas ir "Magura" tipa ukraiņu jūras drons, kurš, iespējams, iekritis vai nolaists jūrā, lai gaidītu kāda Krievijas ēnu flotes kuģa parādīšanos Vidusjūrā, bet zaudējis kontaktu ar operatoru.
"Magura" dronu darbības rādiuss ir ap 700 kilometru. Grieķijas varasiestādes uzsākušas izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā šis ierocis nonācis Grieķijas piekrastē. Tikmēr mediji uztraucas, ka Grieķijas karaflote nav spējīga tādus dronus nedz konstatēt, nedz ar tiem cīnīties.
