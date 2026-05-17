Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma, vēsta "Radio Brīvība".
Varasiestādes ziņo par trim bojāgājušajiem un vairāk nekā desmit ievainotajiem, un vairākās vietās, arī Šeremetjevas starptautiskajā lidostā, pēc dronu triecieniem un atlūzu nogāšanās izcēlušies ugunsgrēki.
Zeļenogradā, kas administratīvi ietilpst Maskavā, triecienā cietis tehniskais parks "Elma", platformā "Telegram" vēsta kanāls "Astra".
Šeremetjevas lidostas teritorijā izcēlās ugunsgrēks. Atlūzas nokritušas tālu no termināļa ēkas.
Atlikta vai pārcelta vairāk nekā 100 lidmašīnu ielidošana un 100 izlidošana, vēsta tīmekļa medijs RBK.
Arī Vnukovas lidostā atcelti vai atlikti aptuveni 100 reisi.
Maskavas apgabalā dronu triecienos cietušas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, arī Himkos, Istrā un Krasnogorskā, kā arī pašā pašā Maskavā Mihailova ielā.
Kā vēsta varasiestādes, Maskavas apgabalā dronu triecienos dzīvību zaudējuši trīs cilvēki - viens Himkos un divi Mitiščos.
Zeļenogradā noticis arī dronu trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai.
Sprādzieni bija dzirdami arī Maskavas centrā.
Maskavas apgabalā veikts trieciens Solņečnogorskas naftas pārkraušanas stacijai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvadītajā nedēļā brīdināja, ka Ukraina noteikti atbildēs uz 13. un 14. maija Krievijas masveida dronu un raķešu triecieniem. To gaitā Kijivā tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēki.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 287 droniem
Krievija naktī uz svētdienu uzbrukusi Ukrainai ar 287 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 279 dronus, teikts paziņojumā.
Krievija raidījusi "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus, kā arī dronus imitatorus.
Fiksēti astoņu trieciendronu trāpījumi septiņās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās septiņās vietās, norādīja Gaisa spēki.
Krievijas karaspēks naktī veicis triecienus Dņipro un Sumiem, pavēstīja vietējās amatpersonas.
Sumi naktī pakļauti masīvam dronu triecienam, sociālajos tīklos pavēstīja pilsētas mēra pienākumu izpildītājs Artems Kobzars.
Noticis uzbrukums Dņipro, un pilsētā vairākās vietās izraisījušies ugunsgrēki, pavēstīja Dņipropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs Oleksands Hanža.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 348 790
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz svētdienas rītam sasnieguši 1 348 790 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1170 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 938 tankus, 24 578 bruņutransportierus, 42 215 lielgabalus un mīnmetējus, 1790 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1384 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 352 helikopterus, 1410 sauszemes robotizētos kompleksus, 295 454 bezpilota lidaparātus, 4628 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 97 118 automobiļus un autocisternas, kā arī 4196 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
