Patlaban vairāk nekā 50 valstis visā pasaulē izmanto Kubas piedāvāto medicīnas programmu – ārzemēs šobrīd strādā vairāk nekā 24 000 kubiešu ārstu un medmāsu. ASV paziņojušas, ka Havana viņus izmanto kā modernos vergus un pieprasa citām valstīm no šīs programmas atteikties. 

ASV Valsts departaments Marko Rubio vadībā pēdējos mēnešos pastiprina spiedienu uz valstīm, kas uzņem Kubas medicīnas brigādes. Vašingtona šo programmu klasificē kā cilvēktirdzniecību, apgalvojot, ka Havana ietur lielāko daļu (pat līdz 75–90%) no mediķu algas un ierobežo viņu pārvietošanās brīvību. ASV brīdinājušas, ka valstis, kas turpinās šādu sadarbību, varētu saskarties ar diplomātiskām sekām vai sankcijām.

Kuba ar ārstiem pelna miljardus

Lielākā daļa Kubas medicīnas brigāžu strādā Āfrikā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, atsevišķas misijas darbojas arī Persijas līča valstīs, piemēram, Katarā, un dažkārt pat Eiropā – Itālijā un Francijas aizjūras teritorijās. Turīgajā Katarā kubiešu mediķi saņem aptuveni 1000 dolāru mēnesī, kamēr valsts par viņiem maksā no 5000 līdz pat 10 000 dolāru. Viņi saņem arī pilnu pamatalgu savos kontos Kubā, kas gan nesasniedz pat 70 dolāru.

