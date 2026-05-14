"Maxima Latvija" ceturtdien atklāja jaunu veikalu Purvciemā, Stirnu ielā. Uzņēmums tajā investējis vairāk nekā 7,5 miljonus eiro.
Līdz ar jaunā veikala atvēršanu radītas 48 jaunas darbavietas. Labiekārtota veikala apkārtējā teritorija, kā arī veikti infrastruktūras uzlabojumi, tostarp pārbūvēts Stirnu un Pūces ielu krustojums satiksmes plūsmas uzlabošanai un izveidotas papildu gājēju pārejas.
Veikala izveidē pievērsta uzmanība ilgtspējīgiem risinājumiem.
Jaunā veikala kopējā platība pārsniedz 2700 kvadrātmetru. Lielāko ēkas daļu aizņems tirdzniecības zāle ar 16 kasēm, tostarp 12 pašapkalpošanās kasēm.
Pie veikala izbūvētas novietnes 58 velosipēdiem, kā arī 85 autostāvvietas. Papildus atjaunots segums 45 blakus esošajām stāvvietām, kā arī paredzēta vieta divu elektroauto uzlādes staciju izbūvei tuvākajā nākotnē.
Būvdarbus veikala būvniecībā veica SIA "Bukoteks", būvdarbu uzraugs bija SIA "Alteh Building", bet būvprojekta autors un autoruzraugs - SIA "Dual arhitekti".
"Maxima Latvija" pagājušajā gadā strādāja ar 1,136 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 1,2% un bija 50,154 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. "Maxima Latvija" īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi "Maxima grupe" un "Maxima LT". Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā "Vilniaus prekyba".
