Dziedātāja Būū jeb īstajā vārdā Ilze Fārte vakardien atzīmēja savu 29. dzimšanas dienu, tomēr svētku diena viņai sākusies nelāgi. Notikušais sasaucas arī ar nesen izdoto dziesmu "Palīgā", jo dziedātājai nācies saņemt mediķu palīdzību.
29. dzimšanas dienas rītā savā "Instagram" kontā dziedātāja vēstīja "Būšu īsa, jo nevaru ilgi skatīties ekrānā. Naktī pēc dziesmas "Palīgā" iznākšanas dabūju kārtīgu smadzeņu satricinājumu. Tāpēc atcēlu visas atlikušās intervijas un neatbildu uz ziņām, jo nevaru skatīties telefonā."
Tāpat viņa mierināja sekotājus, norādot:
"Viss ir un būs labi, vienkārši pastāstu, kāpēc pazudu."
Samtainās balss īpašniece arī ironiski piebilda: "Paradoksāli, ka dziesma "Palīgā" atnāca ar reālu ātro palīdzību, he he."
Vienlaikus Būū aicināja visus svarīgos darba jautājumus viņai sūtīt tikai e-pastā.
Dziedātāja savā ierakstā pievienoja arī īpašu vēlējumu dzimšanas dienā: "P.S. Šodien man ir dzimšanas diena. Dāvanā gribu, lai paklausies savu mīļāko manu dziesmu un sūti labas domas."
"Bučiņas, tiekamies, kad nereibs galva," savu vēstījumu noslēdza jubilāre.
