#ltv #ministri #ministrijas #partijas #prezidents #saeima #skandāli

VIDEO: Siliņa lemj demisionēt, krīt valdība

LETA/LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 14. maijs, 10:33
Ministru prezidente Evika Siliņa.
Foto: Zane Bitere/LETA

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nolēmusi demisionēt, viņa paziņoja preses konferencē.

"Šis nav viegls lēmums, bet šis ir godīgs lēmums šajā situācijā," teica Siliņa, "es atkāpjos, bet es nepadodos un es neaizeju. Solījums, kuru esmu devusi Latvijas cilvēkiem, visiem, ar kuriem kopā Doma laukumā aizstāvējām Eiropas vērtības, es un Jaunā Vienotība turpināsim pildīt. Manas prioritātes paliek nemainīgas — Latvijas drošība, cilvēku labklājība un arī mūsu kopīga valsts nākotne," sacīja Evika Siliņa.

Viņa uzsvēra, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšanas vai partiju pozicionēšanās.

Latgales dronu incidents esot bijis pēdējais piliens saistībā ar uzticību agrākajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P).

"Nevarēju nereaģēt, ja solījumi netiek pildīti," teica Siliņa.

Viņa uzsvēra, ka Krievijas karš Ukrainā ir mainījis drošības situāciju visā Eiropā un nevar izlikties, ka tas neskar Latviju. Tieši tādēļ viņas vadītā valdība, veidojot šā gada budžetu, esot pieņēmusi dažādus smagus lēmumus, tostarp samazinot savu ministriju izdevumus.

Politiķe pauda, ka tas neesot bijis viegli, bet tas darīts, jo ministri sapratuši, ka Latvijas cilvēku drošība ir pirmajā vietā. Tas esot arī darīts, lai varētu droši skatīties acīs Latvijas bruņotajiem spēkiem, jo zināms, cik liela atbildība gulstas uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. "Tāpēc man ir tiesības prasīt rezultātus," pauda premjere.

Siliņa uzsvēra, ka šī nebija parasta koalīcija miera laikos. Tā uzņēmās vadīt valsti brīdī, kad katru dienu ir jāpieņem smagi lēmumi.

Redzot saspringto situāciju Aizsardzības ministrijā, Siliņa esot nonākusi pie secinājuma, ka Sprūds nevar ieņemt aizsardzības ministra amatu, tādēļ viņš ticis atbrīvots. Drošībai patlaban vairāk nekā nekad esot jābūt profesionāļa rokās, tādēļ aizsardzības ministra amatam Siliņa esot virzījusi pulkvedi Raivi Melni, kuram ir reāla pieredze Ukrainā.

Jaunās vienotības (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics intervijā Latvijas Televīzijai paziņoja, ka premjere Saeimai oficiāli iesniegusi demisiju.

Lielu savas uzrunas daļu politiķe veltīja partijas "Progresīvie" kritikai.

Viņa norādīja, ka "Progresīvo" vadība tā vietā, lai strādātu kopīgi pie drošības stiprināšanas, izvēlējās politisku atkāpšanos. Tas Siliņai un "Jaunajai vienotībai" neesot pieņemami.

Pēc viņas teiktā, "Progresīvie" bija uzņēmušies pienākumus, amatus un solījumus, kurus nav spējuši novest līdz rezultātam, bet brīdī, kad radusie kritiska situācija, viņi noveļot atbildību uz citiem.

"Latgales iedzīvotājiem nav jādzīvo neziņā politisko spēļu dēļ," teica Siliņa.

Viņa esot vadījusi valdību, jo cilvēkiem bija vajadzīga stabilitāte. Valdībā turēti kopā ļoti atšķirīgi politiskie spēki — "Progresīvie" un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). "Jo mans uzdevums bija nodrošināt, lai valsts virzās uz priekšu," uzsvēra Siliņa un uzskaitīja vairākus, viņasprāt, nozīmīgākos valdības paveiktos darbus.

Viņa arī uzskata, ka politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku pār atbildību,

tādēļ viņa pieņēmusi lēmumu atkāpties. "Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā," sacīja Siliņa.

ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie "Progresīvie" aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudinās opozīcijas spēkus balsot par "Jaunās vienotības"(JV) pārstāves Siliņas valdības demisiju.

Trešdien pēc tikšanās ar Siliņu "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.

Vaicāts, kāpēc "Progresīvie" paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka "Progresīvajiem" ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.

Tikmēr opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) vāc parakstus Siliņas valdības demisijai. Deputāts Edvards Smiltēns (AS) norādīja, demisijas pieprasījumam jābūt ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā.

Prezidents piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju.

Konflikts starp premjeres pārstāvēto JV un "Progresīvajiem" samilza svētdienas vakarā pēc Siliņas paziņojuma par aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) atbrīvošanu no amata vienlaikus ar viņa paša paziņojumu par atkāpšanos.

Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs.

Saeimas valdošās koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.

Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.

