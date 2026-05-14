VIDEO: Siliņa lemj demisionēt, krīt valdība

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nolēmusi demisionēt, viņa paziņoja preses konferencē.
"Šis nav viegls lēmums, bet šis ir godīgs lēmums šajā situācijā," teica Siliņa, "es atkāpjos, bet es nepadodos un es neaizeju. Solījums, kuru esmu devusi Latvijas cilvēkiem, visiem, ar kuriem kopā Doma laukumā aizstāvējām Eiropas vērtības, es un Jaunā Vienotība turpināsim pildīt. Manas prioritātes paliek nemainīgas — Latvijas drošība, cilvēku labklājība un arī mūsu kopīga valsts nākotne," sacīja Evika Siliņa.
Viņa uzsvēra, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšanas vai partiju pozicionēšanās.
Latgales dronu incidents esot bijis pēdējais piliens saistībā ar uzticību agrākajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P).
"Nevarēju nereaģēt, ja solījumi netiek pildīti," teica Siliņa.
Viņa uzsvēra, ka Krievijas karš Ukrainā ir mainījis drošības situāciju visā Eiropā un nevar izlikties, ka tas neskar Latviju. Tieši tādēļ viņas vadītā valdība, veidojot šā gada budžetu, esot pieņēmusi dažādus smagus lēmumus, tostarp samazinot savu ministriju izdevumus.
Politiķe pauda, ka tas neesot bijis viegli, bet tas darīts, jo ministri sapratuši, ka Latvijas cilvēku drošība ir pirmajā vietā. Tas esot arī darīts, lai varētu droši skatīties acīs Latvijas bruņotajiem spēkiem, jo zināms, cik liela atbildība gulstas uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. "Tāpēc man ir tiesības prasīt rezultātus," pauda premjere.
Siliņa uzsvēra, ka šī nebija parasta koalīcija miera laikos. Tā uzņēmās vadīt valsti brīdī, kad katru dienu ir jāpieņem smagi lēmumi.
Redzot saspringto situāciju Aizsardzības ministrijā, Siliņa esot nonākusi pie secinājuma, ka Sprūds nevar ieņemt aizsardzības ministra amatu, tādēļ viņš ticis atbrīvots. Drošībai patlaban vairāk nekā nekad esot jābūt profesionāļa rokās, tādēļ aizsardzības ministra amatam Siliņa esot virzījusi pulkvedi Raivi Melni, kuram ir reāla pieredze Ukrainā.
Jaunās vienotības (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics intervijā Latvijas Televīzijai paziņoja, ka premjere Saeimai oficiāli iesniegusi demisiju.
Lielu savas uzrunas daļu politiķe veltīja partijas "Progresīvie" kritikai.
Viņa norādīja, ka "Progresīvo" vadība tā vietā, lai strādātu kopīgi pie drošības stiprināšanas, izvēlējās politisku atkāpšanos. Tas Siliņai un "Jaunajai vienotībai" neesot pieņemami.