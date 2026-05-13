Kamaniņu sportiste Kendija Aparjode pēc sarežģītās sezonas, kurā lielu vilšanos sagādāja olimpiskās spēles Kortīnas trasē, apņēmusies braukt vēl gadu un tad lems par karjeras turpināšanu.
"Pagājušajā vasarā tika ieguldīts liels darbs, šķita – nu tik būs, taču kaut kas nesanāca, problēmas ar kamanām, un tas psiholoģiski ietekmēja. Cerības neattaisnojās. Treneri un visi centās pēc labākās sirdsapziņas, bet (tehnikā) ir tik daudzas nianses," "Latvijas Avīzei" stāsta Kendija Aparjode. Pirms olimpiskajām spēlēm viņas un Elīnas Botas kamanām tika veiktas nozīmīgas izmaiņas. Bota izcīnīja sudrabu, Kendija atzīst, ka arī viņa jutusi uzlabojumus, taču olimpiskajās spēlēs jau pirmā brauciena startā pieļāva kļūdu, kas dzēsa cerības uz augstu rezultātu. Finišā uzrādīja vien 24. laiku, nākamajos trijos braucienos 8., 8. un 5. rezultāts, summā – 16. vieta. Ja ne nozīmīgais misēklis, varētu cīnīties par sešnieku.
"Uztraukums, protams, pirms starta bija, bet – nepaveicās, neuztaisīju acu skatienu uz priekšu, par daudz nolaidu galvu, neskatījos, kur situ (startu), un, kad ieraudzīju, bija par vēlu. Pirms otrā brauciena startā biju vēl saspringtāka, neielikos tik ļoti, cik varētu, bet viss izdevās un katrs nākamais jau bija labāks. Vismaz noslēdzu ar pozitīvākām emocijām, nekā iesāku," 29 gadus vecā kamaniņu braucēja norāda, ka šāda rakstura kļūdas var gadīties ikvienam.
Pasaules kausa kopvērtējumā Kendija Aparjode ierindojās 10. vietā, priecīgākos brīžus piedzīvojot pēdējā posmā Altenbergā, kur izcīnīja trešo vietu. Uz pjedestāla individuālajos mačos viņa nebija kāpusi četrus gadus. Pēc pirmā brauciena Aparjode bija līdere, kas radījis vēl lielāku nervu slodzi nekā olimpiskajās spēlēs. Taču vietu trijniekā izdevās nosargāt un pacilātā noskaņojumā beigt starptautisko sezonu.
"Vēl vienu sezonu startēšu, redzēsim, kāda tā būs. Vai līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm – vēl nezinu,"
par karjeras turpinājumu teic Kendija. Šovasar mainīsies treniņu programma un viņa vēlas redzēt, kas no, tā visa sanāks.
Pagaidām sportisti trenējas individuāli, kopīgie treniņi izlasei sāksies 1. jūnijā. Atvaļinājumā Kendija Aparjode baudīja aktīvo atpūtu Portugālē, ejot pārgājienu takā gar okeāna malu. "Mamma vada tūristu grupas, viņa pusi brauciena izmaksu man uzdāvināja dzimšanas dienā," pateicīga ir Kendija. Viņas mamma ir kādreizējā kamaniņu sportiste un olimpiete Aiva Aparjode, kura agrāk bija arī trenere, bet nu metusies jaunos izaicinājumos. Kamaniņu trenera arodu ģimenē turpina tēvs Dainis, trenera izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvusi arī Kendija, taču atzīst, ka neredz sevi šajā darbā pēc karjeras beigām.
Izmaiņas treneru korpusā
Kristaps Mauriņš, Latvijas Kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretārs: "Par fizisko sagatavotību visai pieaugušo izlasei turpmāk rūpēsies Mihails Arhipovs, un esam vienojušies, ka vasarā palīdzēs arī Anita Siliņa – vairāk uz dziļo muskulatūru un vieglatlētikas sadaļu. Pārējā treneru komanda – Mārtiņš Rubenis, Sandris Bērziņš, Inārs Kivlenieks. Ar izlasi vairs nestrādās Daniels Fogelis, bet tā bija viņa paša vēlme, vairāk laika vēlas pavadīt ar ģimeni, kur nesen bija otrais pieaugums. Sadarbību neturpināsim ar vācu speciālistu Janu Eihornu. Zintis Šaicāns būs junioru izlases galvenais treneris. Treniņi pārsvarā ritēs Siguldā, jūlijā un augustā plānotas nedēļu ilgas nometnes Ventspilī, septembrī – Valmierā. Visi līdzšinējie izlases sportisti turpinās startēt, (pasaules junioru čempione) Margita Sirsniņa koncentrēsies junioru mačiem, jo viņiem ir pateicīgāks treniņu plāns – pirms sacensībām var veikt vairāk braucienu, kas ir ļoti noderīgi pieredzei. Pasaules kausa posms nākamajā sezonā Siguldā paredzēts janvāra sākumā, pasaules čempionāts būs Īglsā Austrijā, un nav indikāciju, ka varētu nenotikt saistībā ar neveiksmīgajiem pārbūves darbiem pagājušajā gadā, šobrīd tur viss rit pēc plāna. Eiropas čempionāts būs olimpiskajā trasē Kortīnā. Vieninieku kamanām būs standartizētāki parametri ragiem un kronšteiniem, līdz ar to tādā komplektā kā līdz šim vairs nevarēs izmantot, bet jauniešiem būs pārejas periods divus – četrus gadus, tāpēc tehniku varēs novirzīt viņiem."
