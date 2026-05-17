Valdība otrdien, 12. maijā, nolēma Bolderājas karjera peldvietu pievienot oficiālo peldvietu sarakstam, tādējādi Rīgā jaunajā peldsezonā būs jau deviņas oficiālas peldvietas, informē Rīgas pašvaldība.
"Rīgā aktīvi turpinām atpūtas zonu un peldvietu labiekārtošanu. Pērn paveicām nozīmīgus darbus Bolderājas karjerā, pielāgojot peldvietu vairākiem oficiālo peldvietu kritērijiem, un tagad mums ir jau deviņas oficiālās peldvietas. Turpināsim aktīvi strādāt, lai paplašinātu atpūtas zonu klāstu, kur droši atpūsties visiem iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem," uzsver Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Oficiālās peldvietas statuss nozīmē, ka tā atbilst noteiktām valsts prasībām un tiek regulāri uzraudzīta —
tiek veiktas regulāras ūdens kvalitātes pārbaudes no Veselības inspekcijas puses, ir obligātas drošības prasības (bojas, norobežotas zonas, pārbaudīta gultne utt.), tiek nodrošināti glābēji un attiecīga infrastruktūra, ir labiekārtojums — pārģērbšanās kabīnes, atkritumu konteineri, pārvietojamie sanitārie mezgli, pludmales volejbola laukums, bērnu rotaļu laukums, autostāvlaukums, kā arī notiek regulāra uzkopšana.
Lai Bolderājas karjers varētu pretendēt uz oficiālās peldvietas statusu, Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments pērnā gada nogalē pabeidza iedzīvotāju iecienītās atpūtas zonas labiekārtošanu, kur sakārtoja gan sauszemes, gan zemūdens daļu aptuveni 1800 kvadrātmetru platībā, padarot šo vietu drošāku.
Bez Bolderājas karjera Mājokļu un vides departamenta pārziņā ir vēl astoņas oficiālās peldvietas — trīs pie Rīgas jūras līča (Daugavgrīva, Vakarbuļļi un Vecāķi) un piecas iekšzemes peldvietas (Bābelītis, Lucavsala, Lucavsalas līcis, Rumbula un Ķīpsala). Kā pēdējā oficiālās peldvietas statusu ieguva Ķīpsala pirms četriem gadiem.
Kā liecina peldūdens paraugu analīžu rezultāti pirms kārtējās peldsezonas sākuma, oficiālajās peldvietās "Vakarbuļli", "Daugavgrīva", "Vecāķi", "Bābelītis", "Lucavsala", "Lucavsalas līcis", "Rumbula" un "Ķīpsala", kā arī Bolderājas karjerā ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajās peldvietās ir atļauts peldēties. Mājokļu un vides departaments maija sākumā organizēja peldūdens kvalitātes monitoringu arī 20 iedzīvotāju iecienītās peldēšanās vietās Rīgā, no kurām gandrīz visās analīžu rezultāti bija labi.
