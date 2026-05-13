Pērnā gada nogalē Dainis ar automašīnu devās ikdienas gaitās, kad pamanīja pretī braucošu policijas ekipāžu. Autovadītājam nesaprotamu iemeslu dēļ policisti pēkšņi nobraukuši malā un pēc neilga brīža sākuši apgriešanās manevru, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Saulkrastu novada iedzīvotājs stāsta, ka nav pārsniedzis aptuveni 45 kilometru stundā ātrumu, tādēļ bijis pārliecināts, ka likumsargiem nav iemesla viņu apturēt. Dainis turpinājis ceļu, līdz policisti negaidīti sākuši apgriezties.
Dainis stāsta: "Kad viņi sāka griezties, bākugunis vēl nebija ieslēgtas. Turpināju braukt, jo nevarēju iedomāties, ka viņi izbrauks man priekšā. Kad līdz viņu automašīnai bija kādi 10–15 metri, viņi sāka manevru un ieslēdza bākugunis. Centos bremzēt, bet attālums bija pārāk mazs."
Pēc negadījuma tika veikta ekspertīze, un rezultātā
Dainim piemērots 25 eiro sods, savukārt pašvaldības policistam — 15 eiro sods.
Valsts policija norāda, ka Dainis pirms manevra nav pārliecinājies par satiksmes drošību, lai gan viņš nekādu manevru neveica un brauca taisni. Tāpat viņam pārmests, ka viņš nav izvairījies no šķēršļa.
Saulkrastu Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Normunds Alksnis skaidro, ka policisti apgriezušies, lai dotos pakaļ kādam ātrumpārkāpējam. Viņš uzsver, ka bākugunis un skaņas signāls ieslēgti savlaicīgi.
Normunds Alksnis: "Policisti laikus ieslēdza signālus, izvērtēja attālumu un sāka manevru. Tas, ka autovadītājs nesamazināja ātrumu, ir viņa paša rīcība."
Jurists Ivars Kazāks nolēmis palīdzēt Dainim un pieprasījis no Valsts policijas visus lietā esošos pierādījumus.
Dainis nolēmis Valsts policijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt.
Plašāk skatieties raidījumā "Bez Tabu".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu