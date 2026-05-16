Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta pirmajā mačā ar rezultātu 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) zaudēja mājiniecei Šveicei.
Latvijas izlases labā abus vārtus guva Rūdolfs Balcers,
kuram abos piespēlēja Deniss Smirnovs un Sandis Vilmanis. Vārtos Kristers Gudļevskis atvairīja aptuveni 40 metienus. Gudļevskis tika atzīts par Latvijas izlases labāko spēlētāju.
A grupā Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem divās spēlēs, pie trīs punktiem vienā spēlē tikusi Austrija, bet bez punktiem pirmajos mačos palikušas Vācija, ASV, Lielbritānija, Latvija un Ungārija.
Maču no Cīrihes tiešraidē translē kanālā LTV7.
Jau spēles pirmajā minūtē Latvijas izlase tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču tā laikā nopietni apdraudēt pretinieku vārtus neizdevās. Vienādos sastāvos lielākoties uzbruka šveicieši, bet veiksmīgi vārtos darbojās Kristers Gudļevskis.
Tuvojoties pirmā perioda beigām, Rūdolfs Balcers un Sandis Vilmanis vārtu priekšā centās iedabūt ripu vārtos, taču Sandro Ešlimans palika nepārspēts. Turpinājumā Oskars Batņa par pretinieka klupināšanu pirmo reizi spēlē atstāja Latviju mazākumā. Spēlējot jau vienādos sastāvos, Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos glāba vārtu pārliktnis.
Otrā perioda pirmajā minūtē Latvijas izlasi mazākumā atstāja Gudļevskis, kura vietā uz noraidīto soliņa devās Deniss Smirnovs. Mazākumā latvieši noturējās, un turpinājumā Šveices hokejisti ar aktīvo spēli iespieda Latvijas izlasi aizsardzības zonā.
Perioda vidū straujā pretuzbrukumā Niko Hišīrs piespēlēja ripu Timo Maieram, kurš ar zibenīgu metienu panāca 1:0. Pēc pusotras minūtes latvieši izlīdzināja rezultātu — Vilmanis izcīnīja ripu, ieslidoja zonā un piespēlēja to Balceram, kurš pie vārtiem bija precīzs.
Trešdaļas otrajā pusē pēc Ralfa Freiberga pārkāpuma Latvija palika mazākumā un trīs minūtes pirms perioda beigām pretiniekiem vairākumu realizēja Damjēns Riats.
Olivers Mūrnieks 17 gadu vecumā kļuvis par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs.
Latvijas hokejistiem šī ir pirmā spēle, bet Šveice piektdien ar 3:1 pārspēja ASV.
Latvijas hokejisti pasaules čempionātu turpinās svētdien un tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 — ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 — ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 — ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.
Rītdien, 17. maijā, plkst. 21.20 Latvijas izlase spēkosies pret Vācijas hokejistiem.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase uz pasaules čempionātu Šveicē dosies ar 25 spēlētājiem — trīs vārtsargiem, astoņiem aizsargiem un 14 uzbrucējiem. Astoņi no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistarsacīkšu debitanti.
Latvijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi — Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi — Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji — Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).
