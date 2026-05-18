Lietuvas teritorijā netālu no Utenas valsts austrumos nokritis lidrobots, svētdien paziņojušas Lietuvas amatpersonas, norādot, ka tas, domājams, ir Ukrainas bezpilota lidaparāts.
Lietuvas krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks informēja žurnālistus, ka lidrobots nav uzsprādzis un ka cietušo nav. Kā apliecināja Vitkausks, provizoriskā apskatē secināts, ka tas, visticamāk, ir Ukrainas militārais drons. Lietuvas policija pirmdien paziņoja, ka nokritušajā dronā ir sprāgstvielas, kas tiks neitralizētas notikuma vietā, jo transportēšana būtu bīstama. Incidentu ar nokritušo dronu pirmdien apsprieda Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un aizsardzības ministrs Roberts Kauns, savukārt premjerministre Inga Ruginiene ir sasaukusi Nacionālās drošības komisijas sēdi, kas notiks trešdien.
Vietējie iedzīvotāji par nokritušo dronu Samanes ciema laukā ziņoja svētdien pēc plkst. 19, sacīja Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs. Lietuvas armijas radari drona ielidošanu nebija fiksējuši. Pirms tam svētdien drona ielidošana un izlidošana tika novērota arī Latvijas gaisa telpā, paziņoja Latvijas armija.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.