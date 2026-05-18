Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) pirmoreiz Latvijā kuņģa vēža pacientei 75 gadu vecumā veikta divu ceļu rekonstrukcijas operācija, kas pēc onkoloģiskas ārstēšanas ļauj saglabāt pilnvērtīgāku gremošanas procesu un uzlabot pacienta dzīves kvalitāti, informēja slimnīcā.
Slimnīcā skaidro, ka divu ceļu rekonstrukcija paredz ne tikai onkoloģiskās saslimšanas ārstēšanu, bet arī lielāku uzmanību pievērst pacienta dzīves kvalitātei pēc operācijas. Atšķirībā no tradicionālām kuņģa rekonstrukcijas operācijām, kurās gremošanas procesā tiek apieta divpadsmitpirkstu zarna un pacientiem var attīstīties uzturvielu uzsūkšanās traucējumi un ilgstošas gremošanas problēmas, jaunā metode ļauj saglabāt fizioloģiski pilnvērtīgāku gremošanu.
Operācijas laikā barības vads vai atlikusī kuņģa daļa tiek savienota gan ar divpadsmitpirkstu zarnu, gan ar tievo zarnu. Tādējādi ēdiens organismā virzās pa diviem ceļiem, nodrošinot pilnvērtīgāku gremošanas trakta darbību un labāku uzturvielu uzsūkšanos.
Austrumu slimnīcā norāda, ka pacienti pēc šādas operācijas var ātrāk atkopties, vieglāk panest pēcoperācijas periodu un ilgtermiņā saglabāt labāku dzīves kvalitāti.
Šī metode pasaulē plaši tiekot izmantota Japānā, kur kuņģa vēža ķirurģiskā ārstēšana ir attīstīta.
Operācija veikta RAKUS stacionāra "Gaiļezers" Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikā klīnikas virsārsta, asociētā profesora Igora Ivanova vadībā. Ivanovs uzsver, ka ķirurģijas galvenais uzdevums ir izārstēt onkoloģisko saslimšanu, taču mūsdienu medicīna arvien vairāk domā arī par to, kā pacients jutīsies pēc ārstēšanas. "Dzīves kvalitāte pēc onkoloģiskas operācijas neizbēgami mainās, bet nākotnes medicīna ir par to, lai šīs izmaiņas būtu pēc iespējas mazākas," pauž speciālists.
Jauno operācijas metodi Ivanovs apguvis pieredzes apmaiņā vienā no Francijas klīnikām, pārņemot starptautisku pieredzi, kas tiek izmantota Japānā un citos kuņģa ķirurģijas centros.
Pirmā paciente, kurai Austrumu slimnīcā veikta šāda operācija, bija 75 gadus veca sieviete ar diagnosticētu kuņģa vēzi un vairākām blakusslimībām. Pirms operācijas paciente bija saņēmusi ķīmijterapiju, bet pēc ķirurģiskās ārstēšanas jau pēc dažām dienām varēja doties mājās.
Pēcoperācijas periodā pacientei jāievēro speciāla diēta un ārstu rekomendācijas, kā arī jāturpina specifiska onkoloģiskā terapija.
