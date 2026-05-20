Vairāku Latvijas hokeja izlases lielo turnīru laikā LTV studijā kā eksperti strādājuši bijušie izlases hokejisti, bet tagad treneri Artis Ābols un Edgars Masaļskis, savukārt šī gada pasaules čempionāta pirmajās divās spēlēs Ābola vietā tika aicināts nu jau bijušais Latvijas izlases ilggadējais kapteinis Kaspars Daugaviņš.
Rokāde bija nepieciešama, jo Ābols aizvadītās nedēļas nogalē Brenguļos startēja Latvijas čempionāta 1. posmā autokrosā. Septiņu autobraucēju konkurencē "1600" klasē Jelgavas "Zemgales" un Latvijas junioru izlases galvenais treneris finālā ieņēma ceturto vietu. Pirms tam trīs kvalifikācijas braucienos Ābols, braucot ar "Golf II" spēkratu, augstāk par piekto pozīciju netika. Uzvarēja pieredzējušais cēsnieks Rūdolfs Bogens, bet viens no favorītiem Ģirts Kuzmanis pēc ietriekšanās sienā izstājās. Brenguļos 11 dažādās autokrosa klasēs startēja vairāk nekā 100 dalībnieki.
