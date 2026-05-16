Sabiles alternatīvā roka grupa "Pienvedēja piedzīvojumi" ceturtdienas vakarā Rīgas cirkā aizvadīja īpašu koncertu uz 360° skatuves, pirmoreiz grupas vēsturē muzicējot šādā formātā. Aplūko foto!
Grupas solists Māris Žigats pirms koncerta atzina, ka doma par apaļo skatuvi lolota jau sen, un pauda pārliecību, ka tas būs īpašs piedzīvojums gan pašiem mūziķiem, gan klausītājiem.
Kā novēroja apmeklētāji, iecere pilnībā attaisnojās – skatītāji varēja baudīt koncertu no visām pusēm, dejot ap skatuvi un vērot uzstāšanos arī no balkona.
“Pienvedēja piedzīvojumi”, kuru sastāvā joprojām muzicē Māris Žigats, Aldis Lunde-Kurzemnieks un Pēteris Lunde, pirms diviem gadiem nosvinēja grupas 30 gadu jubileju.
Vinila plates formātā šogad pārizdots 2014. gada albums "Tā mēs dzīvojam".
