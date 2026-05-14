Gulbenes novada lauku sētā saimniekojošie Karalkini, kuri plašākai auditorijai kļuvuši zināmi ar dalību realitātes seriālā "Ģimene burkā", ikdienā saskaras ar skaudro lauksaimniecības realitāti. Lai gan dzīve pie dabas krūts asociējas ar mieru, Vendija Karalkina uzsver, ka lopu audzēšana prasa ne vien smagu fizisku piepūli, bet arī ievērojamus finansiālos līdzekļus.
Nesen saimniecībā sagādāti kārtējie graudu krājumi – mieži un auzas, kas kalpos kā papildbarība trušiem un kazu ganāmpulkam. Tomēr ar to tēriņi tikai sākas. Vendija norāda, ka pilnvērtīgs uzturs nav iedomājams bez siena, kura patēriņš un cenas veido būtisku robu budžetā: "Kopumā vēl nāk klāt tātad siens – attiecīgi viena ruļļa cena ir, pieņemsim, 20 eiro. Mums gadā 40 ruļļi ir minimums, kas ir vajadzīgs saimniecībā. Tātad tas ir 800 eiro gadā uz sienu."
Saimniece detalizēti uzskaita ikmēneša pamatvajadzības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību un veselību. Papildus sienam tēriņu sarakstā ir arī rūpnieciski ražotā barība un minerālvielas: "Graudaugi un graudi izmaksā caurmērā 100 eiro mēnesī. Kombikorms, spēkbarība – vēl 100 eiro mēnesī."
Finansiālo slogu palielina arī regulāras veselības aprūpes izmaksas – ganāmpulka vakcinēšana, attārpošana, sāls krājumu papildināšana un veterinārārstu vizītes. Būtiski atzīmēt, ka šajos aprēķinos pat nav iekļautas tādas pozīcijas kā tehnikas remonts vai ēku uzturēšana. Saskaitot tikai barošanas izdevumus vien, gadā tie pārsniedz 3200 eiro atzīmi. Tas skaidri apliecina, ka kazu turēšana un piena produktu ražošana, ar ko nodarbojas Karalkinu ģimene, ir dārgs un sarežģīts process.
