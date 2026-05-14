Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks vakar izplatījis paziņojumu, ka rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu.
Tā varētu uzlabot domes kvalitātes darbu un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem, uzskata Ratnieks. "Jau šobrīd pašvaldība domes un komiteju sēdēm nodrošina videotranslācijas, tās ir brīvi pieejamas ikvienam pašvaldības tīmekļa vietnē. Šobrīd opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti un to kolēģi izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam, kas kavē veikt kvalitatīvu sēžu darbu un mērķtiecīgi pazemo citus klātesošos neatkarīgi no tā, vai tie ir deputāti, domes darbinieki, pieaicinātie eksperti, organizāciju un sabiedrības pārstāvji. Tāpēc vienīgais veids, kā izbeigt šo visatļautību, destruktīvo darbu un necieņu pret citiem, ir aizliegt izmantot personīgos tālruņus un kameras filmēšanai," pauž E. Ratnieks.
Mediji ziņo, ka otrdien Rīgas domes Īpašumu komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā. Videoierakstā redzams, ka deputāts Kaspars Spunde (Nacionālā apvienība) apgāza deputāta Rūdolfa Brēmaņa ("Suverēnā vara"/Apvienība "Jaunlatvieši") telefona statīvu, konfliktā tika ierauta arī Jūlija Stepaņenko ("Suverēnā vara"/Apvienība "Jaunlatvieši"), kura visu filmēja. Iejaucās arī citi deputāti, un konflikta pārtraukšanai tika izsaukta pašvaldības policija.
Dažādu notikumu, sarunu, norišu filmēšanu ar mobilo telefonu, kas tiek papildināta ar filmētāja komentāriem, un pēc tam šī satura publicēšanu sociālajos tīklos mūsdienās iecienījuši dažādi sabiedrības pārstāvji, to aktīvi izmanto arī politiķi.
