Irānai laiks iet uz beigām, svētdien brīdināja ASV prezidents Donalds Tramps, mudinot Teherānas līderus rīkoties ātri, lai panāktu vienošanās noslēgšanu ar ASV.
"Irānai laiks iet uz beigām, un viņiem vajadzētu rīkoties ātri, citādi no viņiem nekas nepaliks pāri," Tramps pauda platformā "Truth Social".
"Laiks ir izšķirošs," viņš piebilda.
Irānas mediji svētdien ziņoja, ka ASV nav izrādījušas nekādu piekāpšanos, atbildot uz Teherānas jaunākajiem priekšlikumiem konflikta izbeigšanai.
Vašingtonas nevēlēšanās rast kompromisu var sarunas novest strupceļā, norādīja Irānas ziņu aģentūra "Mehr".
Trampa svētdienas brīdinājumi atgādina viņa agrākos draudus, ka "vesela civilizācija" ies bojā, ja Irāna nepiekritīs līgumam par kara izbeigšanu, ko viņš pauda neilgi pirms pamiera izsludināšanas aprīļa sākumā.
Irānas ziņu aģentūra "Fars" svētdien vēstīja, ka Vašingtona ir iesniegusi piecu punktu sarakstu, kurā iekļauta prasība Irānai saglabāt tikai vienu kodolobjektu un nodot Savienotajām Valstīm augsti bagātināta urāna krājumus.
ASV arī atteikušās atbloķēt kaut vai 25% no Irānas iesaldētajiem aktīviem ārvalstīs vai izmaksāt jebkādu kompensāciju par kaitējumu, kas Irānai nodarīts kara laikā, norādīja medijs.
Savienotās Valstis izvirzījušas nosacījumu, ka karadarbības pārtraukšana visās frontēs ir atkarīga no sarunu uzsākšanas, ziņoja "Fars".
