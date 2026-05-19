Nacionālie bruņotie spēki (NBS) otrdien, 19. maijā, ap pusdienlaiku izplatījuši brīdinājumu iedzīvotājiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, liecina informācija mājaslapā "112.lv".
Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Apdraudējums vispirms izsūtīts Ludzas un Krāslavas novadu iedzīvotājiem, vēlāk arī Rēzeknes un Preiļu iedzīvotājiem.
Iedzīvotāji aicināti nekavējoties doties telpās un ievērot divu sienu principu, kā arī aizvērt logus un durvis.
NBS pārstāvis pulkvedis Māris Tūtins intervijā Latvijas Radio sacīja, ka armijas sensori īsi pirms pusdienlaika fiksēja iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Viens drons visdrīzāk ielidojis gaisa telpā un pašlaik atrodas Preiļu novadā,
sacīja Tūtins.
Tiek ziņots arī par plašiem elektrības traucējumiem valsts austrumos.
Informācija "Sadales tīkla" mājaslapā liecina, ka vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni.
Tāpat NBS norāda, ka gadījumā, ja tiek pamanīts zemu lidojošs, aizdomīgs vai potenciāli bīstams objekts, tam nekādā gadījumā nevajag tuvoties. Šādās situācijās iedzīvotāji aicināti zvanīt uz ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Par iespējama apdraudējuma beigām iedzīvotāji tikšot informēti atsevišķi.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
