Lai gan pēc Valsts asinsdonoru centra (VADC) publiskajiem aicinājumiem aizvadītajā nedēļā donoru aktivitāte īslaicīgi pieauga, slimnīcu lielā pieprasījuma dēļ Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, informē centra pārstāvji.
VADC norāda, ka slimnīcu pieprasījums pēc asinīm saglabājas augsts, savukārt sabiedrības atsaucība pēc īslaicīga kāpuma ar katru dienu sarūk. Centrā uzsver, ka tas apliecina nepieciešamību stiprināt sabiedrības ilgtermiņa izpratni par regulāras asins ziedošanas nozīmi.
Pēdējo nedēļu laikā VADC novērojis būtisku donoru plūsmas samazināšanos, vienlaikus pieaugot nepieciešamībai pēc asins krājumiem slimnīcās.
Centrs publiski aicināja atsaukties visu asinsgrupu donorus, īpaši 0 rēzus negatīvās, A rēzus pozitīvās, kā arī B grupas rēzus pozitīvo un negatīvo asiņu donorus. Pēc aicinājumu izskanēšanas medijos donoru aktivitāte strauji pieauga, taču šis kāpums bijis īslaicīgs un
asins krājumus stabilizēt joprojām nav izdevies.
VADC direktore Egita Pole norāda, ka asins krājumu nodrošināšana ir nepārtraukts process — asinis pacientiem nepieciešamas katru dienu neatkarīgi no sezonas vai svētkiem. Arī šogad, līdzīgi kā citus gadus, vasaras un atvaļinājumu periods ir īpaši izaicinošs, jo mainās cilvēku ikdienas ritms, daudzi dodas ārpus pilsētas vai ceļo, un donoru aktivitāte samazinās, atzīmē centra vadītāja.
Viņa uzsver, ka īpaši svarīgi stiprināt sabiedrības izpratni par regulāru asins ziedošanu kā ilgtermiņa ieradumu, nevis atsaukties tikai brīžos, kad situācija kļūst kritiska.
VADC apkopotā statistika liecina, ka
vairāk nekā puse no visām asins devām tiek iegūtas izbraukumos.
Būtisku ieguldījumu tajā sniedz uzņēmumi, kas iesaistās donoru dienu organizēšanā.
Viens no uzņēmumiem, kas regulāri organizē asins ziedošanas akcijas sadarbībā ar VADC, ir nekustamo īpašumu attīstītājs "Bonava Latvija". Uzņēmums vairākus gadus vismaz reizi gadā rīko donoru dienas, iesaistot ne tikai savus darbiniekus, bet arī apkaimju iedzīvotājus un sadarbības partnerus.
Otrdien, 19. maijā, projektā "Valterciems" Ēvalda Valtera ielā 44, Rīgā, no plkst. 10 līdz 14 viesosies VADC izbraukumu autobuss.
Tāpat otrdien VADC izbraukumi paredzēti arī Gulbenes kultūras centrā Oskara Kalpaka ielā 60 un Tukuma Ledus hallē Stadiona ielā 3, Tukumā, kur asinis varēs ziedot no plkst. 9 līdz 13. Savukārt trešdien, 20. maijā, izbraukums paredzēts Cīravas arodvidusskolā Cīravas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, no plkst. 9 līdz 12.
VADC atgādina, ka viena asins deva var palīdzēt trim cilvēkiem. Asinis iespējams ziedot pastāvīgajās ziedošanas vietās un centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Aktuālajai informācijai var sekot līdzi VADC mājaslapā "donors.lv".
