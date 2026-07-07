Četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti savās Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētajās anketās norādījuši, ka ir sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, liecina LETA veiktā kandidātu datu analīze.
Šādu atzīmi norādījuši "Apvienotā saraksta" Vidzemes apgabala kandidāte Inese Zagorska, "Gobzema saraksta" Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un "Saskaņas centra" Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš.
Zagorska Vidzemē startē ar 17. numuru, Janiševs Rīgā — ar 21. numuru, Babris Latgalē — ar 9.numuru, bet Ozoliņš Kurzemē — ar 8.numuru.
CVK kandidātu datos šī informācija tiek publicēta kā paša kandidāta sniegta informācija. Kandidāta anketā norādīts, ka par informācijas patiesumu atbild deputāta amata kandidāts.
Šāda norāde pati par sevi nenozīmē automātisku liegumu kandidēt. Saeimas vēlēšanu likumā noteiktie ierobežojumi attiecas uz konkrētām personu kategorijām, tostarp bijušiem PSRS vai Latvijas PSR drošības dienestu štata darbiniekiem, tāpēc kandidāta deklarācijā iekļautā atzīme jāvērtē precīzi pēc tās juridiskā formulējuma.
Kopumā 15. Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti.
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