Pagājusi pusotra nedēļa kopš Kortīnā noslēdzās Milānas—Kortīnas 2026. gada ziemas olimpiskais sieviešu un vīriešu komandu kērlinga turnīrs. Jau šodien, 4. martā pulksten 20.05, šajā pašā "Stadio Olimpico del Ghiaccio" ledus arēnā debiju paralimpiskajās spēlēs piedzīvos ratiņkērlinga jaukto pāru disciplīna, kuras pirmos čempionus uzzināsim 11. martā.
Šajā pasaules kērlingam tik nozīmīgajā jaukto pāru disciplīnas debijas brīdī piedalīsies arī Latvija, kuru pārstāvēs Poļina Rožkova un Agris Lasmans. Latvija kā sestā labākā pasaulē kvalificējās šīm spēlēm, pateicoties rezultātiem 2023. gadā — 1. vieta, 2024. gadā — 7. vieta un 2025. gadā — 11. vieta.
Jaukto pāru turnīrā startēs astoņu valstu izlases — ASV, Igaunija, Itālija, Japāna, Koreja, Ķīna, Latvija, Lielbritānija.
Mūsu pāris pamatturnīru uzsāks pret Lauru Dvaieri un Stīvenu Emtu no ASV, kas būs šo abu duetu pirmā starptautiskā tikšanās jaukto pāru sacensībās. Iepriekš šie spēlētāji viens pret otru spēlēja vienīgi jaukto komandu pasaules čempionātos.
Pēc pamatturnīra tikai četras labākās turpinās cīņu par medaļām, kur 1. ar 4. un 2. ar 3. vietu sacentīsies pusfinālos, kas norisināsies 10. martā pulksten 15.35 pēc Latvijas laika. Pusfinālu uzvarētāji 11. martā pulksten 15.35 pēc Latvijas laika noskaidros pirmos paralimpiskos jaukto pāru čempionus, bet zaudētāji tajā pašā laikā cīnīsies par atlikušo — bronzas medaļu komplektu.
Visas spēles tiešraidē varēs skatīties LTV7 kanālā un Eurovision Sport mājaslapā.
Latvijas jauktā pāra izlases sastāvs: Poļina Rožkova, Agris Lasmans, treneris Arnis Veidemanis.
Latvijas jauktā pāra izlases spēļu grafiks pēc Latvijas laika:
04.03. 20.05 — ASV
05.03. 11.05 — Ķīna
05.03. 20.05 — Lielbritānija
06.03. 10.05 — Igaunija
07.03. 15.35 — Itālija
08.03. 15.35 — Koreja
09.03. 15.35 — Japāna
10.03. 15.35 — pusfināls (ja kvalificēsies)
11.03. 15.35 — fināls un bronzas medaļu spēle (ja kvalificēsies)
