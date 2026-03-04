Ikoniskā Dailes teātra aktrise Ilze Vazdika pēc vairāk nekā sešiem gadu desmitiem uz skatuves no teātra dzīves aizgājusi klusi, bez skaļām atvadām. Šobrīd 82 gadus vecā māksliniece dzīvo mierīgā pensijas ritmā un atzīst — uz skatuves atgriezties vairs neplāno, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Aktrise stāsta, ka šādu lēmumu noteikušas veselības problēmas. Ar laiku kļuva arvien grūtāk brīvi pārvietoties un piedalīties izrādēs, tāpēc pandēmijas laikā viņa sapratusi, ka pienācis brīdis noslēgt šo dzīves posmu. "Man absolūti vairs neprasās uz teātri. It kā pēdējā lapa būtu aizvērusies," atklāj Vazdika.
Ikdienā aktrise dzīvo viena un pārvietojas ar spieķi. Viņa neslēpj, ka īpaši ziemā pārvietošanās sagādā grūtības, taču bieži palīdz apkārtējie cilvēki, kuru atsaucību viņa ļoti novērtē.
Lai gan aktīvā skatuves dzīve palikusi pagātnē, Vazdika joprojām interesējas par notikumiem apkārt — skatās televīzijas raidījumus, sporta pārraides un seko līdzi pasaules aktualitātēm.
Neskatoties uz veselības izaicinājumiem, aktrise saglabā dzidru balsi un asu prātu, bet savu ilggadējo darbu teātrī viņa uztver kā skaisti noslēgtu dzīves posmu.
