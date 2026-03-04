Otrdien Saulkrastu novadā, Skultes ostas akvatorijā, Rīgas jūras līcī strauji mainoties vēja virzienam, dreifējoša ledus masa nostūmusi no kanāla ostā strādājošo loču kuģi, kā rezultātā tas uzstumts uz sēkļa un ledus masa to ievērojami sasvērusi, informēja Saulkrastu novada pašvaldības pārstāve Baiba Stjade.
Pēc situācijas izvērtēšanas drošības apsvērumu dēļ tika nolemts evakuēt uz kuģa esošo piecu cilvēku apkalpi. Tas tika izdarīts ar Nacionālo bruņoto spēku helikopteru.
Pulksten 2.35 glābšanas darbi tika pabeigti un apkalpe nogādāta krastā.
Stjade norāda, ka par notikušo ir informēti atbildīgie dienesti un situācija tiek kontrolēta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu