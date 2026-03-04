Kurzemes rajona tiesa kādam vīrietim par seksuālu vardarbību pret māsas mazgadīgo meitu piespriedusi 16 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Apsūdzētais laikā no 2015. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim, dzīvojot vienā mājsaimniecībā ar māsas mazgadīgo meitu, kura noziedzīgo darbību izdarīšanas laikā bija 4-5 gadus veca, vairākkārt veica seksuāla rakstura darbības ar meiteni.
Situācijās, kad meitenes māte bija prombūtnē un vīrietim radās iespēja īstenot iepriekš iecerētās seksuāla rakstura darbības, viņš izmantoja savu autoritāti, cietušās uzticēšanos un īstenoja seksuālu vardarbību pret meiteni. Savas darbības apsūdzētais maskēja kā rotaļu elementus, tādējādi samazinot cietušās spēju apzināties notiekošo.
Nosakot soda mēru, tiesa ņēma vērā noziedzīgo darbību sistemātisko un ilgstošo raksturu, mazgadīgas personas īpašās neaizsargātības izmantošanu un radītās fiziskās un psiholoģiskās sekas.
Kriminālprocess konkrētajā lietā bija apturēts, jo apsūdzētais izvairījās no procesa un atradās meklēšanā. Līdz ar to procesa ilgums bija objektīvi saistīts ar apsūdzētā rīcību, un šis apstāklis tika vērtēts kopsakarā ar visiem lietas materiāliem, nosakot galīgo sodu.
Pēc sprieduma pasludināšanas apsūdzētais tika apcietināts tiesas zālē.
Prokuratūras ieskatā piemērotais ilgstošais brīvības atņemšanas sods ir samērīgs ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu smagumu un kalpo sabiedrības drošības nodrošināšanai, apliecinot, ka bērnu aizsardzība ir viena no valsts prioritātēm.
Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no jebkāda veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.
