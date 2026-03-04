Elektroenerģijas vidējā cena februārī Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās par 1%, salīdzinot ar janvāri, un bija 155,43 eiro par megavatstundu (MWh), informē AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pārstāvji.
Savukārt Igaunijā cena palielinājās par 0,1%, sasniedzot 154,64 eiro par MWh, bet Lietuvā cena palielinājās par 2% — līdz 155,47 eiro par MWh.
Baltijas valstīs kopumā vidējā elektroenerģijas cena februārī pieauga par 1,1% — līdz 155,18 eiro par MWh, salīdzinot ar janvāri.
Savukārt, salīdzinot ar 2025. gada februāri, elektroenerģijas cena šogad februārī Latvijā bija par 3% augstāka.
Cenu pieauguma pamatā ir zemāka atjaunīgo energoresursu izstrāde un paaugstinātais patēriņš saistībā ar zemo gaisa temperatūru, kā rezultātā vairāk elektroenerģijas ražošanā piedalījās un cenas noteica dārgākas fosilā kurināmā elektrostacijas.
Februārī elektroenerģijas imports uz Baltijas valstīm turpināja samazināties — kopējais imports no Eiropas Savienības (ES) valstīm kritās par 12,2%, salīdzinot ar janvāri. Elektroenerģijas imports no Zviedrijas samazinājās par 12,6%, no Somijas — par 17,9%, savukārt imports no Polijas pieauga par 62,6%.
AST atzīmē, ka izmaiņas elektroenerģijas cenās tieši ietekmē tikai tos patērētājus, kas ir izvēlējušies biržas cenām piesaistītos elektroenerģijas tirdzniecības produktus.
AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā. AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs — kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.
