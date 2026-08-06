Vašingtona turpina sarunas ar KijIvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērējraķetes "Patriot", lai gan ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kijivai šādu atļauju dos, ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz četriem avotiem, kas ir informēti par sarunu gaitu.
Saskaņā ar šo avotu sniegto informāciju puses apsver vairākus sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu "Patriot" komponentu ražošanu Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu veicot citā Eiropas valstī, kā arī iespēju Kijivai pievienoties esošajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām.
Saskaņā ar "Reuters" rīcībā esošo informāciju ASV sarunas ar Ukrainu par raķešu "Patriot" ražošanu turpinās. "Nav bijis neviena rīkojuma pārtraukt sarunas," teicis viens no "Reuters" avotiem, piebilstot, ka turpinās konsultācijas ar ASV ieroču ražotājiem, militārajām amatpersonām un citām iesaistītajām pusēm.
"No apsvērtajiem variantiem visreālākā būtu komponentu ražošana Ukrainā un raķešu montāža Vācijā," sacījusi ar šo jautājumu pazīstama ASV amatpersona. Vecāka modeļa raķetes "Patriot" jau tiek ražotas Vācijā, un paredzams, ka tur tiks ražotas arī modernākās PAC-3 modeļa raķetes.
Jau vēstīts, ka Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja, ka viņš neesot pārliecināts, vai Vašingtona atļaus Ukrainai pēc licences ražot raķetes "Patriot".
Krievija ir pastiprinājusi ballistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai, un tikai amerikāņu sistēmas "Patriot" spēj tās notriekt. Ukrainai kritiski trūkst šo raķešu.
Jūlija pirmajā pusē pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samita laikā Ankarā Tramps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot raķetes "Patriot".
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Krievija uzbrukusi Ukrainai ar četrām raķetēm un 101 dronu
Krievija naktī uz ceturtdienu uzbrukusi Ukrainai ar četrām raķetēm un 101 dronu, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Trieciens veikts ar divām pretkuģu raķetēm "Oņiks" un divām pretradaru raķetēm H-31P.
Pretgaisa aizsardzības spēki valsts ziemeļos, dienvidos un austrumos notriekuši 66 "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu dronus.
Fiksēti raķetes "Oņiks" un 29 trieciendronu trāpījumi 18 vietās, kā notriekto aparātu atlūzu nogāšanās piecās vietās.
Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Doneckas apgabalā.
Raķetes "Oņiks" raidītas no Krimas, bet H-31P - no Melnās jūras akvatorija.
Doneckas apgabalā karadarbības zonā atrodas 12 000 civiliedzīvotāju
Pēc Ukrainas Doneckas apgabala kara administrācijas datiem, Doneckas apgabalā apdzīvotajās vietās aktīvās karadarbības zonā pašlaik joprojām atrodas 12 000 civiliedzīvotāju.
Kopumā Ukrainas valdības kontrolētajā Doneckas apgabala teritorijā atrodas aptuveni 115 000 civiliedzīvotāju, to vidū 6176 bērni.
Kopš augusta sākuma Ukrainas kontrolētajā Doneckas apgabala daļā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2400, jo cilvēki vai nu paši aizbraukuši, vai arī tikuši evakuēti.
Kopumā no pastāvīgajām dzīvesvietām Ukrainas kontrolētajā Doneckas apgabala teritorijā kopš 2022. gada februāra evakuējušies vairāk nekā 1 416 000 cilvēku, to vidū vairāk nekā 212 000 bērnu.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 454 210
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 454 210 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1330 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 246 tankus, 25 087 bruņutransportierus, 47 455 lielgabalus un mīnmetējus, 2006 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1547 zenītartilērijas iekārtas, 439 lidmašīnas, 354 helikopterus, 2138 sauszemes bezpilota sistēmas, 446 266 bezpilota lidaparātus, 5007 spārnotās raķetes, 34 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 130 682 automobiļus un autocisternas, kā arī 4496 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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