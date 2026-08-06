360 kanāla raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Kaspara un Olgas Kambalu sarunā netrūkst atklātu tematu – abi atceras arī kādu īpaši emocionālu konfliktu, kura laikā Kaspars saplēsa Olgas mīļākās kleitas.
Sarunā Olga atceras kādu emocionāli smagu situāciju attiecībās ar Kasparu – konflikta laikā esot saplēstas viņas kleitas. Viņa šo notikumu joprojām atminas kā ļoti nepatīkamu pieredzi.
“Tu tik ļoti mani mīli, ka tu gribēji mani saplēst, un beigās saplēsi kleitas,” saka Olga.
Kaspars skaidro, ka toreiz starp abiem valdījušas ļoti spēcīgas emocijas. Viņš atceras, ka konflikta laikā vēlējies aiziet no mājām, taču Olga centusies viņu apturēt, satverot viņa iecienīto kreklu.
“Laikam es gribēju iet prom no mājas, un tu negribēji mani laist. Ieķēries man kreklā, un tas saplīsa,” stāsta Kaspars.
Olga piebilst, ka tā bijusi konflikta situācija, kurā abi ļāvušies emocijām.
“Tas bija kautiņa laikā,” norāda Olga.
“Ja tu uzbrūc man, es stāvu un neko nedaru, tas nav kautiņš, tas ir abuse,” saka Kaspars.
Olga gan uzsver, ka konkrētajā gadījumā viņas rīcība neesot bijusi apzināta vēlme kaut ko sabojāt, bet gan emociju uzplūdums strīda laikā.
Pēc notikušā ar kreklu Kaspars atzīst, ka sākotnēji juties aizvainots un vēlējies “atriebties”, tomēr, pārrunājot situāciju, sapratis arī savu atbildību un sola atlīdzināt nodarīto.
“Es tev ļaušu aiziet šopingā Rīgā. Pie pirmās iespējas. Tagad esmu broke as a joke,” ar smaidu saka Kaspars.
Sarunas noslēgumā abi atzīst notikušo un, atstājot konfliktu pagātnē, atkal ļaujas tuvībai un jūtu izpausmēm.
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